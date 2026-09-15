Profesionales del Hospital de Jerez investigan la eficiencia de un modelo de teleoftalmología

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología del Hospital Universitario de Jerez del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han realizado un estudio de investigación sobre el Proyecto Quixote de Teleoftalmología, cuyos resultados han sido publicados en la revista oficial de la Sociedad Española de Oftalmología.

Según ha explicado la Junta en una nota, el trabajo analiza la eficiencia de este modelo de atención y su impacto en la accesibilidad de los pacientes derivados desde Atención Primaria durante el primer año de aplicación en el Hospital Universitario de Jerez.

La investigación parte de la incorporación de la telemedicina como herramienta de atención en Oftalmología y estudia la aplicación en el Hospital Universitario de Jerez del Proyecto Quixote, adaptado a las características del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Así, el objetivo principal ha sido analizar los cambios producidos en la accesibilidad de los pacientes, además de valorar su satisfacción, con este nuevo modelo de atención telemática. Para ello, los investigadores han realizado un estudio de la eficiencia en la atención a los pacientes desde la implantación del Proyecto Quixote, entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Según han explicado, la población estudiada estuvo formada por pacientes mayores de diez años derivados desde Atención Primaria a la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología del Hospital Universitario de Jerez y atendidos en el programa de cribado.

Así, el modelo objeto del estudio organiza la atención en dos fases. En la primera, de carácter presencial, se realiza una completa batería de pruebas funcionales diagnósticas, cuyos resultados e imágenes quedan registrados en el sistema. Posteriormente, el oftalmólogo revisa de forma telemática toda la información obtenida, establece el juicio diagnóstico y terapéutico, informa al médico de familia y al paciente y determina si precisa una consulta presencial, en qué plazo debe realizarse y, en su caso, a qué subespecialidad debe ser derivado.

Según ha señalado la Junta, los resultados muestran una importante mejora de los principales indicadores de accesibilidad analizados. Asimismo, el 37,9% de los pacientes evaluados pudieron ser dados de alta tras la valoración telemática, sin necesidad de una consulta presencial.

La investigación analiza también la satisfacción de los pacientes, familiares y cuidadores con la atención de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología y los resultados muestran que la valoración media global fue de 8,5 puntos sobre 10.

Los autores han concluido que los resultados obtenidos avalan el Proyecto Quixote como una forma de trabajo eficiente, optimizada y moderna para la atención de los pacientes de Oftalmología derivados desde Atención Primaria. El estudio señala asimismo que el modelo permite mejorar la accesibilidad, optimizar los recursos de atención hospitalaria y favorecer la detección precoz de enfermedades oculares relevantes.

Según ha explicado la Junta, el trabajo constituye una experiencia de investigación aplicada desarrollada por profesionales del Hospital Universitario de Jerez a partir de una práctica implantada en su propio entorno asistencial, y cuyos resultados han sido trasladados a una publicación científica de ámbito nacional. Esta actividad investigadora se enmarca en la apuesta de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz por impulsar la investigación y favorecer que el conocimiento generado por sus profesionales contribuya a la mejora continua de la práctica sanitaria.