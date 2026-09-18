Mayoral (PSOE) destaca que el Gobierno "arroja luz y derechos" a casi 313.000 personas de Córdoba con contrato laboral

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha afirmado que el real decreto aprobado por el Gobierno de España "arroja luz y nuevos derechos laborales" para que las personas trabajadoras "conozcan con claridad las condiciones de su empleo desde el primer día" y ha puesto el foco en las 312.797 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia registradas el agosto pasado, a quienes ha asegurado que, a partir de ahora, "saber cuánto van a cobrar y qué jornada tendrán se convierte en derecho, no en un favor de la empresa".

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha agregado que "hay quien cree que, si necesitas trabajar, tienes que aceptar cualquier incertidumbre: firmar sin saber exactamente cuánto cobrarás, cuándo te cambiarán el horario o qué condiciones rigen tu contrato. Nosotros creemos justo lo contrario. Necesitar un empleo no puede obligarte a renunciar a tus derechos".

En este sentido, se ha referido a Córdoba como "una provincia que se levanta cada mañana para trabajar. En el campo, en los comercios, en la hostelería, en la industria y en los servicios. Y esas personas merecen certezas para poder organizar su vida, cuidar de sus familias y saber qué pueden exigir".

Con la nueva norma, las empresas deberán informar sobre el salario base y sus complementos, la jornada y su distribución, las vacaciones, las funciones del puesto, el periodo de prueba y el convenio colectivo aplicable. También habrá más claridad para quienes tienen jornadas irregulares o contratos fijos discontinuos. Las personas que ya estén trabajando podrán pedir la información esencial que falte en su contrato, que la empresa deberá facilitarles en un plazo máximo de 30 días.

"Un 'ya te diremos los turnos' o un 'cobrarás según convenio' no puede sustituir a una explicación clara de tus condiciones. La incertidumbre siempre perjudica más a quien tiene menos capacidad para negociar. Por eso hace falta un Gobierno que se ponga del lado de quien trabaja", ha señalado Mayoral.

El diputado socialista ha destacado también que las personas trabajadoras tendrán derecho a saber si se utilizan algoritmos para tomar decisiones que afectan a sus condiciones laborales o a la finalización de su contrato. "La tecnología no puede convertirse en una excusa para que nadie sepa quién decide sobre su trabajo ni con qué criterios", ha añadido.

"El PSOE tiene claro qué modelo defiende para Córdoba: más empleo y mejores derechos. Porque crear puestos de trabajo es fundamental, pero también lo es que nadie tenga que vivir pendiente de una llamada de última hora, de un salario que no entiende o de unas condiciones que nunca le explicaron. Trabajar no es pedir un favor. Trabajar da derechos", ha concluido Mayoral.