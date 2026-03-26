Mayoral (PSOE) destaca la "inversión histórica" del Gobierno en becas que ha beneficiado a 21.500 estudiantes cordobeses

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado este viernes la "inversión histórica" del Gobierno de España en becas y ayudas al estudio, "una apuesta que beneficia a cerca de 21.500 estudiantes cordobeses y que vuelve a demostrar que, cuando gobierna el PSOE, la política sirve para proteger a las familias, abrir oportunidades y garantizar que ningún joven se quede atrás por falta de recursos".

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado que, "frente a ese esfuerzo del Gobierno de España, en Andalucía lo que hay es el modelo de Juanma Moreno (PP), basado en recortar la educación pública, favorecer a la enseñanza privada y dejar cada vez más solas a las familias andaluzas. Ésa es la verdad detrás de tanta propaganda", la de "menos apoyo real a la escuela pública y más abandono para quienes dependen de los servicios públicos para salir adelante".

El diputado socialista ha recordado que el Ejecutivo central que preside el socialista Pedro Sánchez "ha aprobado una inversión histórica de 2.559 millones de euros en becas y ayudas al estudio" y, "además, Andalucía recibirá 16,3 millones de euros para libros de texto y material didáctico".

Mayoral ha lamentado que, "mientras el Gobierno de España pone dinero para que estudiar no dependa del bolsillo de tu familia, Moreno sigue sin estar a la altura de lo que necesitan miles de padres y madres andaluces". De hecho, según ha afirmado, el presidente andaluz "lleva años debilitando la educación pública, cerrando oportunidades y empujando a muchas familias a sentir que, si quieren certezas para sus hijos, tienen que buscárselas fuera del sistema público".

"Ése es el problema de fondo --ha subrayado--, Moreno no cree en la educación pública como columna vertebral de la igualdad, y cuando uno no cree en lo público, acaba deteriorándolo". Por eso, "no está defendiendo la educación pública andaluza", sino que "la está dejando caer poco a poco, y mientras eso ocurre, mientras faltan respuestas y sobra propaganda, las familias siguen haciendo malabares para sacar adelante cada curso escolar".

Lo que hace falta, según ha subrayado el diputado socialista, "no son eslóganes ni titulares vacíos. Lo que hace falta es compromiso, recursos y valentía política para defender de verdad la escuela pública".

Mayoral ha añadido que "esa forma de gobernar castiga especialmente a provincias como Córdoba, donde muchas familias necesitan apoyo real para afrontar el coste del curso escolar y garantizar que sus hijos e hijas puedan estudiar con dignidad. Aquí no hacen falta fotos ni discursos huecos. Aquí lo que hace falta es un gobierno que se ponga del lado de la mayoría social, y hoy quien lo está haciendo es el Gobierno de España, no Moreno".

Por último, Mayoral ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía "que deje de esconderse tras la propaganda y asuma su responsabilidad. No puede seguir vendiendo gestión mientras debilita la educación pública, protege otros intereses y abandona a las familias andaluzas. Ya está bien. La educación pública se defiende con hechos, no con campañas de imagen".