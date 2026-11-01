La Mesa del Parlamento rechaza la PNL de Por Andalucía de solidaridad con Ceuta en la que defendía la acogida de menores

Archivo - El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (c) a su llegada a la sesión de control del Parlamento. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento ha rechazado admitir a trámite la Proposición No de Ley (PNL) de Por Andalucía relativa a la solidaridad con Ceuta y a la colaboración de la Junta de Andalucía con la ciudad autónoma ante la situación derivada de la crisis migratoria.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), que señala que la decisión se tomó en la sesión de la Mesa del pasado 21 de octubre. La PNL fue rechazada con los votos en contra del PP-A y Vox, según han indicado a Europa Press fuentes de la coalición.

El texto instaba al Consejo de Gobierno a "establecer y mantener un mecanismo permanente de cooperación y coordinación con el Gobierno de Ceuta" así como "asumir la corresponsabilidad territorial en la protección y acogida de los menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta".

En este sentido, la coalición pedía al Gobierno andaluz "promover, junto al ejecutivo central, un sistema estable, suficiente y previsible de corresponsabilidad territorial" para la acogida y protección de estos menores. Asimismo, el texto, consultado por esta agencia, "rechazaba cualquier discurso racista, xenófobo o de odio que pretenda enfrentar a la población de Ceuta con las personas migrantes".

"El Parlamento de Andalucía debe distinguir entre la legítima solidaridad con la población ceutí y aquellas iniciativas o discursos que puedan contribuir a profundizar la confrontación, la estigmatización o el rechazo hacia las personas migrantes", recogía la PNL.

En la presentación del texto en septiembre, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, defendía que la "verdadera solidaridad" de Andalucía con Ceuta, pasaba por "cumplir con la normativa y asumir la recepción de personas migrantes, adultos y menores, en las comunidades autónomas, también en Andalucía".

"Así es como se mide la solidaridad, y no con un vicepresidente del Gobierno andaluz que lanza el mensaje prevaricador de incumplimiento de la ley y la obligación de distribuir a la población, sobre todo menores que se encuentran en una situación que obligan al cuidado, principalmente 500 niñas menores en un escenario de extrema vulnerabilidad", afirmó.

Por su parte, el grupo popular en el Parlamento ha intentado en dos ocasiones llevar al Pleno una PNL "apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta" ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En ambas ocasiones, el texto fue rechazado por los tres grupos de la oposición, PSOE-A, Adelante y Por Andalucía.

Las tres formaciones abogaban por que se aplicara el artículo 171 del Reglamento a la mayoría de puntos de esa PNL. Dicho artículo señala que "las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma".

Fuentes de la coalición han lamentado el rechazo de su PNL y han defendido que "se centraba en tema de competencia autonómica".