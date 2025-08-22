Miguel Poveda llena el Teatro del Generalife de Granada con su espectáculo 'Había mil Federicos' en recuerdo de Lorca

GRANADA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Teatro del Generalife de Granada registró este pasado jueves, 21 de agosto, por la noche un lleno de público para presenciar el espectáculo 'Había mil Federicos', del cantaor Miguel Poveda, que recuerda al poeta Federico García Lorca y que el artista puso en escena en el marco del ciclo 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife'.

El espectáculo, que cuenta con la participación de Eva Yerbabuena, repetirá en la Alhambra de Granada este viernes y este sábado, según se recuerda en un comunicado de la organización de esta creación que "emocionó" a sus espectadores.

De esta manera, el cartel de "completo" que registró dicho teatro granadino este jueves se repetirá en las dos próximas noches en las que está programado este espectáculo con el que Miguel Poveda sostiene que "no hay un solo Federico", porque en él conviven el poeta, el músico, el dramaturgo, el dibujante y el conferenciante.

Desde la organización del espectáculo subrayan que, en 'Había mil Federicos', "toda esa multiplicidad se levanta sobre la poesía y la palabra, fundidas con el flamenco, la fuerza del amor desbordado, la alegría apasionada y un compromiso social siempre vivo, en un montaje lleno de matices que se sienten tanto como se escuchan".

El baile de Agustín Barajas --quien también interpreta a un adolescente Federico en las tablas--, la "ternura" del niño Manuel Monje --dando vida al Federico infante--, y el "magisterio" de Paco Jarana a la guitarra, son algunas de las "colaboraciones estelares" de este triduo que toma forma en el Teatro del Generalife, según se subraya en el comunicado.

El espectáculo cuenta con un equipo encabezado por Joan Albert Amargós al piano y al frente de la dirección musical, que comparte con el guitarrista Jesús Guerrero, mientras que Paquito González se encarga de la percusión; 'El Londro' (Miguel Ángel Soto Peña) y Los Makarines están al cante y las palmas, al igual que Carlos Grilo también se ocupa de las palmas, Manuel Reina de la batería y José Manuel Posada, 'Popo', del bajo.