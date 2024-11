Militantes socialistas de Jaén apuestan por un "nuevo" PSOE-A que "ilusione" y "se gane la confianza" de la ciudadanía

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de militantes del Partido Socialista en la provincia de Jaén, entre los que figuran ex cargos orgánicos e institucionales, han expresado su apuesta por "un nuevo PSOE" de Andalucía, con "un nuevo liderazgo", que "ilusione" y "se gane la confianza" de la ciudadanía para volver al Gobierno autonómico y recuperar también "el poder político perdido a nivel local" en las últimas elecciones municipales.

Por ello, han decidido sumarse a las denominadas Bases Socialistas Andaluzas (BAS), que promueve la renovación en la formación con la finalidad de ser la fuerza alternativa en el 15º congreso del PSOE-A, según ha informado en un comunicado la citada plataforma.

"Este grupo de militantes del PSOE de Jaén consideramos que ha llegado el momento de superar esta situación de sucesivas derrotas electorales y por eso apoyamos el manifiesto de BAS y defendemos la necesidad de un cambio en el partido que promueva una renovación interna que nos permita volver a ser respaldados por la mayoría de los y las jiennenses", han afirmado.

Se trata de 63 afiliados con presencia en todas las comarcas de la provincia "con largas trayectorias políticas y orgánicas" y que "son referentes sociales de la sociedad jiennense" en diversos ámbitos.

La que fuera delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María de los Ángeles Jiménez Samblás, encabeza este listado, en el que también destaca Fernando Calahorro, quien fuera secretario general del PSOE en la provincia, diputado y subdelegado del Gobierno. Igualmente, forman parte otros exdelegados, exalcaldes y exconcejales, así como el exrector de la Universidad de Jaén Luis Parras Guijosa, entre otros.

"Las bases nos unimos porque queremos un nuevo PSOE con un liderazgo comprometido e implicado al máximo en nuestra tierra, que ilusione, que sea capaz de afrontar con éxito la unidad del partido, que se gane la confianza de los andaluces y de los jiennenses y consiga sacar al PP del gobierno de la Junta de Andalucía", han explicado.

Un liderazgo, según han defendido, que "sea capaz ensamblar, cohesionar y representar a todas las sensibilidades del partido y que dirija eficazmente el proyecto programático --surgido de las bases-- con identidad socialista, valores andalucistas, con la firme determinación de reconstruir el estado del bienestar en Andalucía y generar un salto cualitativo en el desarrollo de la economía andaluza".

Las personas que se adhieren a BAS se han mostrado "comprometidos con un cambio en el partido, que comenzará en el nivel regional, pero que también deberá alumbrar el futuro del PSOE en todas las provincias andaluzas".

El objetivo es "poder recuperar, no sólo el gobierno de la Junta de Andalucía, sino también el poder político perdido a nivel local en las últimas elecciones municipales". "Pérdida de la que la provincia de Jaén no está exenta y que nos debe hacer reflexionar también en ese ámbito", han apostillado no sin emplazar "a todas las compañeras y compañeros a hacer juntos ese camino".