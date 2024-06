Millán (PSOE) acusa al PP de Jaén de "persecución política" para "ganar en un juzgado lo que no consiguió en las urnas"

JAÉN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la capital y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha acusado al PP de haber "querido ganar en un juzgado lo que no consiguió en las urnas". Para ello, según Millán, los populares han llevado a cabo "una auténtica persecución política" y "un ataque personal feroz" con el único objetivo de que tanto él como África Colomo abandonaran el Ayuntamiento "por la puerta de atrás".

Millán ha comparecido junto a la responsable de Política Municipal y edil de la capital, África Colomo, tras el archivo de la causa por denuncia falsa por llevar ante la Policía Nacional en la jornada del reflexión del 28M la información que les llegó sobre una posible compra de votos del PP.

Ha incidido en que se trata del segundo archivo por dos jueces distintos que se produce en torno a estos hechos en los que el Ministerio Fiscal se ha pronunciado en ambas ocasiones en la misma línea. Ambos han aprovechado esta comparecencia para agradecer el apoyo de compañeros de partidos y ciudadanía durante este año.

"Este archivo demuestra lo que siempre hemos mantenido, que actuamos como debíamos en un momento en un plazo y circunstancias muy ajustadas, siempre hemos respetado las decisiones judiciales, confiábamos en estos archivos porque de donde no hay no se puede sacar", ha dicho Millán.

El portavoz socialista ha lamentado que incluso con este segundo archivo el PP "no acate" las resoluciones judiciales y siga hablando de denuncia falsa, de una denuncia "que ni siquiera interpusimos ni Colomo ni yo".

Por este motivo ha incidido en que el PP haya usado esta situación "para hacer un juicio mediático paralelo". "Se ha inventado un relato de los hechos y ha usado de forma burda la instituciones para aniquilarnos, con una persecución política y un ataque personal feroz", ha afirmado Millán.

Asimismo, ha añadido que en este tiempo el PP "ha pasado todos los límites" ejemplificando esto con la actitud demostrada por el alcalde, Agustín González Romo, "que ha dado ruedas de prensa como alcalde de este asunto, arrastrando al Ayuntamiento con él para señalar a ciudadanos anónimos con nombres y apellidos y que convocó un pleno revanchista en mitad de las Navidades para intentar aniquilar al adversario con una reprobación".

No obstante, "ahora que se enfrenta a dos archivos de este asunto habla de respeto y prudencia, los que no ha tenido en ningún momento". Millán ha afirmado que toda esta campaña perseguía "que dejara el acta de concejal, que me fuera, porque el delito es que el PSOE les ganara las elecciones".

En este punto, Millán ha asegurado que van a "seguir con más fuerza si cabe, defendiendo los intereses de Jaén y contra esta forma de hacer política del fango que no es la que quiere la gente de Jaén, que espera aún que el PP cumpla alguna de las 101 medidas por las que están en la Alcaldía".

Por su parte, África Colomo se ha referido al papel que ha jugado en este asunto el presidente del PP provincial, Érik Domínguez. en su objetivo de que "nos fuéramos por la puerta de atrás por algo que no habíamos hecho y que ellos sabían que no tenía ningún tipo de recorrido".

Por eso, según Colomo, "articularon una campaña de acoso y derribo, sacando a escena a todos y cada uno de los cargos que se prestaron a ello", máxime cuando el PSOE había ganado las elecciones en la capital y en la provincia, algo que "Domínguez no puede soportar, simple y llanamente porque vendió la piel del oso (en alusión a la presidencia de la Diputación) antes de cazarlo".

Junto a ello ha hecho referencia a la actitud del alcalde "que se convirtió en el gran agitador de los bulos del PP" y la de concejales como Mónica Moreno que pidió la dimisión de Millán y Colomo "por sustentar con pruebas falsas una denuncia por una supuesta compra de votos (sic)".