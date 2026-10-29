Minuto de silencio en un pleno del Ayuntamiento de Jaén "de trámite" y sin mociones que el PP acaba abandonando

Minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento de Jaén por las víctimas del accidente de trenes de Urda. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la "tragedia" que ha supuesto el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Como se había acordado en junta de portavoces, se ha celebrado con "asuntos de trámite" y sin debatirse mociones.

No obstante, una vez iniciada la sesión, el PP ha planteado dejar sobre la mesa parte del orden del día y llevarla a un próximo pleno. Una petición que no ha salido adelante, por lo que sus concejales la han abandonado.

"No podemos ser ajenos a la tragedia que hoy nos sobrecoge tras el grave accidente ocurrido en el día de ayer", ha afirmado el alcalde, Julio Millán, al inicio de este pleno ordinario.

En este sentido, ha reiterado "en nombre de toda la Corporación municipal" y de la ciudad el "más sentido pésame y solidaridad con las familias, los afectados, las víctimas del accidente", además de desear una "una pronta recuperación" a los heridos.

Igualmente, en señal "de respeto" y "de condolencia" y "en recuerdo de todas las personas fallecidas" se ha mantenido un minuto de silencio antes de comenzar el orden del día, del que se habían retirado las mociones de los distintos grupos políticos para trasladarlas al pleno extraordinario del próximo 3 de noviembre.

Ha sido antes de abordar el décimo primer punto cuando el portavoz del PP, Antonio Losa, ha solicitado, "como gesto de respeto y duelo", que "se dejen el resto de puntos de orden del día, ampliable también a la junta de accionistas de Somuvisa y de Epassa, para que se traslade tal cual en bloque al pleno del día 3".

"No es día de debate político, de rifirrafe político ni de preguntas ni de ruegos. Ya habrá tiempo de hacerlo la semana que viene", ha señalado el edil, quien ha aludido al luto declarado tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía, así como a aplazamientos de actividades en otras instituciones como la Diputación de Jaén, el Parlamento andaluz o la UJA.

Por su parte, el alcalde ha explicado que este miércoles "hubo una reunión de la Junta de Portavoces" y "acordaron que las mociones de contenido político se retrasaban hasta el pleno del día 3", de manera que el de este jueves se llevara a cabo "con el máximo respeto a las víctimas y a la situación que se ha producido".

RESPETO

"Desde el respeto y desde el máximo respeto también a la posición del Grupo Popular, creo que son asuntos de trámite, de funcionamiento ordinario del pleno, del Ayuntamiento, que son importantes. También los que tienen que ver con Somuvisa, con Epassa, que afectan también al nombramiento de nuevos gerentes", ha dicho Millán, para el que "no tiene sentido" "tener unos puntos que se analizan y otros que quedan sobre la mesa".

En la misma línea se han pronunciado los portavoces de PSOE y Jaén Merece Más, que forman el equipo de gobierno. El socialista José Manuel Higueras ha apuntado que "el trabajo y el respeto no son incompatibles", en este caso, además, "es solamente los puntos de trámite". Algo que, según ha añadido, ha ocurrido en otros ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Málaga.

Luis García Millán (JM+) ha defendido seguir con la sesión "de cara a que el Ayuntamiento siga trabajando y se siga gestionando". Desde Vox, Manuel Ureña se ha abierto a aplazar el resto de puntos "siempre y cuando no se vaya a producir un quebranto del punto de vista administrativo en determinados asuntos que puedan ser de algún modo ineludibles o inaplazables".

Finalmente, la petición 'popular' no ha salido adelante y sus ediles han abandonado el salón de plenos, donde ha proseguido la sesión, en la que, entre otras cuestiones, se ha aprobado la contratación de una operación de préstamo a largo plazo para la financiación de la construcción del aparcamiento Alameda-Hípico. Además, han tomado posesión de sus actas de concejal los socialistas Mónica Pulido y Arturo Gutiérrez de Terán.