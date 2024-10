Mireia Grossmann: "La menopausia es una ventana de oportunidad para la mujer, que tolera menos tonterías y se prioriza"

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mireia Grossmann (Barcelona, 1966) es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, fisiosexóloga y autora de libros sobre suelo pélvico y menopausia, una fase vital que, para esta divulgadora, "es una ventana de oportunidad". Frente a la "manipulación cultural" y los "mensajes negativos" en virtud de los cuales las mujeres que dejan de tener la menstruación "tienen que encogerse y esconderse" porque ya "no son fértiles", la autora de 'Menopausia, no hay reglas' ve este "tsunami para el cuerpo" como "un momento de gran potencia". "Es una metamorfosis, que es algo más que un cambio; es una transformación".

"Nos volvemos incómodas pero esa incomodidad es precisamente un motor de cambio. Es el momento de priorizarse. Las mujeren tienen menos tolerancia a las tonterías", apunta en una entrevista con Europa Press con motivo de su participación en unas jornadas organizadas esta semana por el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla en el marco de la celebración el próximo 18 de octubre del Día Mundial de la Menopausia.

Para Grossmann, la menopausia no es una enfermedad sino un "momento fisiológico que pasará", una "coctelera muy intensa" que cada mujer afronta y siente de manera "diferente". Por eso, el abordaje de la menopausia no puede ser íntegramente médico. No obstante, "si se necesita ayuda médica, hay que pedirla. Si no se puede con lo que se está viviendo, hay que pedir ayuda", reconoce, al tiempo que llama la atención sobre el bombardeo de publicidad para el consumo de suplementos. "La mujer es un mercado muy apetitoso y no nos van a soltar", apostilla.

"Yo veo la menopausia como una liberación. Tienes que creerte que es un momento para quererte diferente. No hay fórmulas mágicas, pero hay un punto en común en todos los casos: no es el final de la vida. Una mujer es más que una madre en potencia", relexiona Mireia Grossmann, que insiste en que "el cerebro organiza la vida. Cuando uno se cree algo, el cuerpo reacciona". "En nuestra cultura, los años suman en negativo, y en torno a la menopausia, todos los mensajes son negativos", afirma la experta en suelo pélvico, que anima a "contrarrestar" esta cultura.

Para ello, afirma que "es innegociable" que la mujer sea la protagonista de este nuevo momento vital; que "tome el testigo de su vida" y acometa "cambios" o "haga cosas" que ha ido postergando durante años por asumir el rol de cuidadora. "No hay que creerse el mensaje" en torno a la menopausia, que está "orquestado", advierte. Mireia Grossmann sugiere, además, que "el mejor regalo que se puede hacer una mujer es una evaluación de su suelo pelvico", una de las partes del cuerpo que más sufre la falta de estrógenos y en la que la fisioterapia de suelo pélvico tiene "mucho que aportar", subraya Grossmann. "Tenemos que poner luz en lo que permanece oculto porque de lo contrario no vamos a poder hacer nada" para afrontar los cambios fisiológicos derivados de la menopausia.

Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) detallan a preguntas de Europa Press que existe una "gran oferta de servicios tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria" para las mujeres que entran en la menopausia. Así, en los centros de salud hay un servicio para la prevención, detección y atención a los problemas de la mujer en el climaterio con el objetivo de "mejorar su calidad de vida". Así, se fomentan desde hábitos de vida saludable a una valoración del estado de salud y posibles factores de riesgo, entre otras cuestiones. En la comunidad andaluza, el partido Adelante Andalucía presentó una presentó una proposición de ley de menopausia sobre la que el Consejo de Gobierno de la Junta ha emitido un informe desfavorable a la misma.