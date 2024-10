Mohamed Attaoui y Marta Mitjans se proclaman campeones de la Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo de Jaén

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mohamed Attaoui, en hombres, y Marta Mitjans, en mujeres, se han proclamado campeones de la edición número 36 de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' que, como cada 12 de octubre, se ha celebrado en Jaén en el circuito habilitado por el Patronato Municipal de Deportes en la calle Virgen de la Cabeza.

La cita deportiva ha arrancado este sábado a las 10.30 horas. El actual campeón de España de los 800 metros y quinto clasificado en la misma distancia en los Juegos Olímpicos de París ha sido el más rápido con una marca de 4 minutos y 13 segundos tras imponerse a un combativo Ignacio Fontés que ha liderado gran parte de la carrera, pero que finalmente ha sido segundo llegando un segundo después que el campeón. Tercero ha sido el ganador de la última edición, Ronaldo Olivo (00:04:18).

Mitjans, actual campeona de España de la milla, ha cruzado la línea de meta en primera posición con un tiempo de 4 minutos y 50 segundos. Lo ha hecho por delante de Ana Patricia Silva (00:04:52) y de Carla Gallardo (00:04:54) tras una bonita carrera que se ha resuelto en el tramo final, ha indicado el Ayuntamiento de Jaén en un comunicado.

La concejala de Deportes, Ana Núñez ha dado "la enhorabuena a los ganadores. A todos. Afortunadamente, el tiempo nos ha acompañado pese a la amenaza de lluvia y hemos disfrutado de nuevo de una espectacular mañana de atletismo".

"Para el Patronato Municipal de Deportes es un auténtico orgullo poder organizar una prueba de la dimensión y el calibre de la milla, que ha confirmado una vez más que es una de las mejores pruebas de la distancia de España y de Europa, y un ejemplo perfecto de que es posible combinar con éxito el deporte de élite con el popular", ha añadido, al tiempo que ha agradecido "el apoyo indispensable, en forma de patrocinio, de la Caja Rural de Jaén".

Han sido más de 240 los atletas que han participado en las doce pruebas disputadas de las categorías de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, júnior, promesa, sénior y veteranos, además de las dos de carácter internacional.

En concreto, las de las edades sub 12 femenino y sub 12 masculino (ambas con un recorrido de aproximadamente 1.000 metros), sub 14 femenino, sub 14 masculino, sub 16 femenino, sub 16 masculino, sub 18 y sub 20 masculino; sub 18, sub 20, sub 21, sénior y máster femenino; máster masculino y sub 23 y sénior masculino.

Por último, han recordado que aquellos que no han podido acudir a la calle Virgen de la Cabeza han tenido la oportunidad de seguir la prueba en directo, vía streaming, en el canal de Youtube de la plataforma Jaén, Ciudad del Atletismo.