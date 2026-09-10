Montero admite su "sorpresa" por las primarias en Jaén pero no tiene "duda" de que Millán repetirá de candidato del PSOE

1115959.1.260.149.20260910134951 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una reunión con la dirección de UGT-A. - PSOE-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que no tiene "ninguna duda" de que el actual alcalde de Jaén, Julio Millán, repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2027, aunque para ello tenga primero que vencer en las primarias que, de forma "sorpresiva", se han abierto en dicha ciudad en las que en principio no eran necesarias, por ser una capital en la que gobiernan los socialistas y el primer edil quiere repetir como cabeza de cartel.

María Jesús Montero se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios antes de una reunión con el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, en la sede del sindicato en Sevilla, en la que a preguntas de los periodistas ha valorado la "gestión" de Julio Millán como alcalde tras conocerse que un edil de su equipo de gobierno, Carlos Alberca, ha decidido disputarle la candidatura a la Alcaldía en los próximos comicios municipales.

Así, la líder del PSOE-A ha sentenciado que Julio Millán es "un magnífico alcalde que ha desarrollado un trabajo muy importante en una ciudad como Jaén, que tenía una ruina económica" que --ha apostillado--, ella conoce "bien", y que ha vinculado a "proyectos 'megalománicos' que se habían puesto en marcha por parte de otros gobiernos del Partido Popular, y que llevó al Ayuntamiento" jiennense "a una situación casi de quiebra".

En este contexto, ha remarcado que el gobierno local presidido por Julio Millán "ha hecho un trabajo magnífico para sanear las cuentas del Ayuntamiento, para abordar los proyectos más emblemáticos, y para poner en marcha inversiones que son importantísimas para la ciudad".

La líder socialista andaluza ha comentado que, "en reconocimiento de la democracia interna", Julio Millán "pidió a la Ejecutiva regional" del PSOE-A, "aunque no tenía obligación de hacerlo, someterse a un proceso de primarias porque quería también dinamizar dentro de sus propias agrupaciones locales todo lo que significa el compromiso y la adhesión al proyecto socialista" de cara a repetir como candidato en las municipales de 2027.

"Así lo pidió, así se hizo, y en esta democracia interna que tenemos en el Partido Socialista, su teniente de alcalde" Carlos Alberca, "sorpresivamente para mí, desde luego, y para la dirección regional, ha decidido concurrir a las elecciones" primarias, ha continuado relatando María Jesús Montero.

En ese punto, la líder del PSOE-A ha aseverado que no tiene "ninguna duda de que la gestión y el proyecto" que los socialistas tienen "para los próximos cuatro años va a ser refrendado en la persona del alcalde" por parte de la militancia en dichas primarias.

"No tengo absolutamente ninguna duda", ha sentenciado María Jesús Montero antes de apostillar que "todo el mundo es libre de presentarse a unas primarias", y "aquel que quiera hacerlo ahí tiene la puerta". "Ahora viene el momento de la recogida de avales, pero insisto, la gestión del Ayuntamiento de Jaén avala y es la garantía de que, no tengo duda, Julio (Millán) va a ser el próximo candidato" y también "el próximo alcalde de la ciudad de Jaén", ha concluido la líder socialista.