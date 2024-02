Montero afirma no tener "ninguna duda" de que Ábalos "apoyará todas" las iniciativas del Gobierno:"Comparte el proyecto"

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a "lamentar" este miércoles que José Luis Ábalos no haya entregado el acta de diputado obtenida con el PSOE pero ha afirmado que "no tengo ninguna duda de que va a apoyar todas las iniciativas del Gobierno". "Comparte el proyecto político", ha subrayado María Jesús Montero, que ha defendido que la actuación del PSOE en torno a Ábalos y el caso Koldo "no admite reproches".

En declaraciones a los medios antes de participar en los actos de celebración del Día de Andalucía en el Parlamento andaluz, la vicepresidenta primera del Gobierno ha insistido en que la decisión de Ábalos de pasar al Grupo Mixto del Congreso "provoca dolor" en las filas socialistas, aunque, ha defendido, "el PSOE ha actuado de forma contundente y con coherencia" en "contraste" con la actitud del PP, que "destruía pruebas a martillazos de sus ordenadores y nunca puso a disposición de la Justicia ningún tipo de documentación. Todo lo contrario".

Preguntada sobre si Ábalos ha sido informado por los "cauces oficiales" de la decisión de Ferraz de pedirle el acta de diputado, la ministra de Hacienda ha sido contundente: "Conoce la instrucción". En esta línea, ha insistido en que "ojalá el comportamiento del PSOE marque el punto de contraste con lo que hace el PP", para, a renglón seguido, recordar que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "llegó para tapar los casos de corrupción que estaba denunciando" en ese momento Pablo Casado relacionados con la Comunidad de Madrid.

"El PSOE ha pedido responsabilidades políticas incluso a quien no está acusado ni investigado", ha remachado María Jesús Montero, que ha acusado por contra a los 'populares' de "cambiar a aquel que denuncia" casos de corrupción y de "no hacer nada por la regeneración democrática". Por último, la ministra ha sostenido en relación con los contratos firmados por la Administración del Estado en pandemia que "todos son legales". "No hay ningún tipo de reproche al trabajo de la Administración pero, evidentemente, "exige colaboración con la Justicia, como así lo estamos haciendo" y un "ejercicio de transparencia".

Sobre esto último, Montero ha reconocido que estos casos de corrupción "alarman a la opinión pública". "Todos los partidos tenemos que actuar poniendo sobre la mesa todo lo que ha estado en torno a este tema --mascarillas y contratos sanitarios en pandemia--, que no haya ningún tipo de duda respecto a la legalidad de todos los procedimientos puestos en marcha", ha concluido.