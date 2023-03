Montero asegura que "sólo la papeleta del PSOE garantiza el avance" frente a un PP "entregado a los poderosos"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha resaltado la "importancia" de apostar el próximo 28 de mayo por la papeleta del PSOE, el "único partido que garantiza el avance y el progreso de nuestros pueblos y ciudades, el único partido que, además, tiene un proyecto de igualdad para España", frente a una derecha "entregada a los poderosos".

En el acto de presentación de la candidatura de Rocío Campos a la Alcaldía de Cantillana (Sevilla), junto al secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, la también ministra de Hacienda ha insistido en que el PSOE "es el partido que ha construido la democracia en nuestro país, avanzando en la igualdad, la libertad y el progreso".

"El PSOE es el partido más patriota porque ha hecho posible los grandes avances en España y lo ha hecho posible de la mano de alcaldes , que son el rostro del socialismo. Municipalistas sensibles y con capacidad de escucha, que siempre responden ante sus vecinos y vecinas e intentan solucionar sus problemas, sean o no de su competencia", ha destacado, subrayando que "los socialistas nos presentamos a unas elecciones municipales para igualar en oportunidades a la gente, para avanzar en igualdad de género y en derechos".

En clave nacional, Montero ha asegurado que la moción de censura de Vox "ha demostrado que sólo el PSOE tiene proyecto, liderazgo y equipo para España". "La derecha sólo representa a los poderosos. Feijóo estaba ese día en Bruselas hablando mal de España, defendiendo que la reforma de las pensiones no es buena porque el PP no comparte que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo. Hay que ser mezquino y miserable en política para votar 'no' a todas las medidas que han protegido a la mayoría social y a la clase trabajadora. El PP está instalado en el ruido para que no se escuche la política, para que la gente no vaya a votar el 28 de mayo", ha lamentado la vicesecretaria general del PSOE.

Asimismo, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pase de puntillas, sin gestionar nada y únicamente destruyendo los servicios públicos andaluces que con tanto trabajo levantamos a pulmón los socialistas, la sanidad, la educación, la universidad pública".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, se ha mostrado convencido de la victoria de Rocío Campos el próximo 28 de mayo. "Hoy venimos a presentar a la próxima alcaldesa de Cantillana, un pueblo que es el corazón de La Vega", ha afirmado.

El dirigente provincial socialista ha aprovechado para hacer un "reconocimiento a la labor de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas en el estado de alarma y durante la pandemia y, en concreto, de la alcaldesa de Cantillana, Angelines García, que "ahora ha dado un paso al lado para favorecer la renovación en Cantillana".

"Los socialistas somos servidores públicos honestos, que no nos escondemos ante los problemas de la gente; somos decentes, trabajamos con ilusión para crear un proyecto de presente y futuro para nuestros pueblos, unidos y cohesionados", ha manifestado Javier Fernández.

El secretario general del partido en Sevilla ha reiterado que "ahora toca el debate municipalista" pero ha dejado claro que las y los socialistas no vamos a rehuir el debate nacional porque estamos profundamente orgullosos del Gobierno de la gente presidido por Pedro Sánchez, que toma decisiones cada día para mejorar la vida de las personas, sobre todo de los más vulnerables".

"El 28 de mayo nos jugamos los gobiernos locales en nuestros pueblos y ciudades, pero si ganamos bien las Municipales, volveremos a aportar todos los votos posibles para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de España. Y un buen resultado el 28M será la antesala de la recuperación del Gobierno de Andalucía con Juan Espadas", ha señalado el dirigente socialista.

Por último, Rocío Campos, ha pedido la confianza el próximo 28 de mayo para un "PSOE de Cantillana renovado y fuerte, con muchas ganas de trabajar por nuestro pueblo". La candidata socialista ha destacado su "capacidad de trabajo como concejala de Hacienda del Ayuntamiento, logrando unas cuentas saneadas y sin deuda" y ha asegurado que "sólo el PSOE puede garantizar el progreso y la igualdad de oportunidades" en el municipio. "Cantillana nos necesita", ha apostillado Rocío Campos.