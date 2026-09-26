Montero considera que la resolución judicial "alivia parte del calvario vivido" por Juana Rivas

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - PSOE-A

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado este sábado que la resolución judicial que ha acordado el archivo de la segunda causa que se abrió contra Juana Rivas en 2025 por un presunto delito de sustracción de menores "alivia parte del calvario vivido" por esta madre.

"Después de tantos años de sufrimiento, la Justicia ha archivado la segunda causa abierta contra Juana Rivas. Una resolución que alivia parte del calvario vivido, pero que no borra tantos años de zozobra e incomprensión", ha indicado Montero en su cuenta en la red social X.

Para Montero, "tenemos que seguir avanzando para que ninguna mujer y ningún menor vuelvan a quedar desprotegidos ante la violencia vicaria. Por Juana. Por sus hijos. Por todas".

El juzgado ha acordado el archivo de la segunda causa que se abrió contra Juana Rivas en 2025 por un presunto delito de sustracción de menores, a raíz de una denuncia de su expareja después de que su hijo pequeño no regresara con él a Italia tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en Maracena (Granada).