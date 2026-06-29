Montero critica el discurso de investidura de Moreno y lo ve "más pendiente" de pactar con Vox que de los andaluces

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero (i), participa en el debate de investidura que acoge este lunes el Parlamento andaluz. A 29 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El actual presidente en - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado de "decepcionante" el discurso que ha ofrecido este lunes el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la primera sesión del debate de investidura que afronta esta semana en el Parlamento andaluz, y ha criticado que el también líder del PP-A se muestre "más pendiente de abonar su futuro pacto con Vox que de dar respuesta a los problemas reales de Andalucía".

Así lo ha comentado la secretaria general del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que María Jesús Montero ha compartido además un vídeo con parte de la valoración que, tras dicho discurso, ha realizado la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez en una atención a medios en el Parlamento.

En línea con lo que previamente ha criticado María Márquez, la líder del PSOE-A ha censurado que, mientras Juanma Moreno "presume de andalucismo", su posible "pacto" para garantizarse la investidura como presidente de la Junta "se negocia en los despachos de Vox en Madrid".

La secretaria general del PSOE-A ha opinado que la intervención de Moreno se ha centrado en "construir un relato a su medida", y no en "mejorar la vida de la mayoría social andaluza".

Frente a ello, la líder socialista ha aseverado que "Andalucía merece respeto, verdad y un gobierno que piense en la gente", y ha advertido al PP-A de que las instituciones "no pueden usarse en interés propio".