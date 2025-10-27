Montero critica la "poca empatía" de representantes del PP que "criminalizan a asociaciones de mujeres" con cáncer

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en una visita a la Agencia Espacial Española (AEE) en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha criticado este lunes la "poca empatía" de representantes del PP, que, según ha afeado, se dedican a "criminalizar a asociaciones de mujeres" con cáncer al hilo del caso de los fallos detectados en los cribados del sistema sanitario andaluz.

Así lo ha criticado la también vicesecretaria general del PSOE en una entrevista en La 1 de TVE recogida por Europa Press en la que ha tachado de "absolutamente indignante que el Partido Popular en su conjunto se haya dedicado, por una parte, a no contar nada" respecto a lo que "ha pasado en Andalucía" con dichos cribados.

En esa línea, María Jesús Montero ha preguntado si "alguien" del Gobierno andaluz "puede explicarnos qué ha ocurrido", porque "llevamos un mes" desde que se empezó a hablar del asunto en los medios de comunicación y "todavía no sabemos" qué ha sucedido.

"Hay especulaciones respecto a un fallo en este sitio, un fallo en otro", o sobre la cifra de mujeres afectadas --con cantidades que han oscilado entre "cuatro, 2.000 y ahora 2.317" en Andalucía--, ha añadido la líder socialista antes de insistir en preguntar públicamente al Gobierno de la Junta si pueden "contar qué es lo que ha ocurrido" y "dar una explicación a las mujeres" sobre algo "grave como que 2.000" de ellas "hayan tenido una lesión sospechosa de cáncer de mama y no se les haya hecho seguimiento, no se haya permitido practicar pruebas necesarias, no se les haya informado y, además, se intente escurrir el bulto y no asumir responsabilidades" por parte de la administración autonómica.

Montero ha criticado así que desde el Ejecutivo del PP-A se quiera "trasladar que al final la culpa" de lo sucedido "es de las mujeres", de modo que "revictimizan a las mujeres" y trasladan que "ellas son las responsables", actuando "desde ese paternalismo casi machista que vemos en las declaraciones de sus portavoces".

La vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A ha afeado a cargos del PP-A que no tengan "ningún respeto a estas mujeres que han sufrido en su salud la negligencia" del Ejecutivo de Juanma Moreno, así como que, "además, y por otra parte, ponen de escudo a los profesionales", cuando "ninguna de las mujeres ha dicho nada en contra de un profesional".

"Todo lo contrario: les han agradecido un trabajo que están haciendo para salvar un sistema sanitario que el Partido Popular ha llevado al absoluto deterioro, a la absoluta ruina y en la que nos estamos encontrando la punta del iceberg", ha agregado María Jesús Montero.

"EL PROTAGONISMO, PARA LAS MUJERES"

Dicho esto, ha indicado que desde el PSOE-A van a seguir actuando ante esta crisis como hasta ahora, cediendo "todo el protagonismo para las mujeres", a quienes los socialistas han estado "acompañando" en las movilizaciones que han convocado, pero desde la premisa de que "todo el protagonismo lo tengan las asociaciones de mujeres", que son quienes "llevan años alertando a la Junta de Andalucía que se estaba produciendo una incapacidad o un error en la comunicación de una lesión o de una enfermedad que podía desarrollar posteriormente un cáncer de mama", según ha abundado.

La vicepresidenta del Gobierno ha comentado que ella no acudió este domingo a la concentración convocada por la asociación Amama ante el Palacio de San Telmo de Sevilla --sede de la presidencia de la Junta-- para "evitar que se esté permanentemente criminalizando a las mujeres, diciendo algo tan feo como que poco menos que a estas mujeres se les montó en un autobús por parte del Partido Socialista para que acudieran a la concentración".

"Qué poca empatía", ha comentado María Jesús Montero, quien también ha criticado la valoración que de la protesta realizó el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín --quien habló de "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos" que respaldaban dicha protesta--, y ha señalado que si el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "no comparte" lo que dice el portavoz del Grupo Popular, "lo tiene que desautorizar o que cesar".

"Ya está bien de este doble juego" en el que desde el PP-A "reparten los papeles", de forma que "hay gente que se dedica a criminalizar a las asociaciones de mujeres" y que, además, "pone como escudo a los profesionales diciendo que la crítica a la dirección y a la gestión del Gobierno" andaluz es "una crítica a los radiólogos".

De igual modo, Montero ha indicado que en el PSOE-A están "trabajando también para que se puedan dar los datos con transparencia, como establece la norma, para permitirnos que conozcamos la profundidad de este tema", así como para conocer "las listas de espera diagnósticas", y ha concluido aseverando que "lo que no se puede de ninguna manera" consentir "es que un mes después no sepamos nada de lo que ha ocurrido" con los cribados de cáncer en la sanidad andaluza.