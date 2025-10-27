Vox, a Moreno: "Andalucía ya ha hablado y le ha dicho que se vaya a su casa porque es malo para la salud de andaluces"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 23 de octubre de 2025. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha valorado este lunes la concentración de "miles" de personas celebrada este pasado domingo ante el Palacio de San Telmo de Sevilla --sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía--, y ha subrayado que "Andalucía ya ha salido a la calle y ya ha hablado, y lo que le ha dicho a Moreno Bonilla es que se vaya a su casa, que él es malo ya para la salud de todos los andaluces", al hilo de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.

Así lo ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox en una atención a medios en Sevilla en la que ha sostenido que quien secundó la protesta de este domingo convocada por la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama era "gente sencilla, pero importante", que salió a la calle, "a las puertas del Palacio de San Telmo, para decirle a Moreno Bonilla que se fuera a su casa".

Gavira ha remarcado que la dimisión del presidente de la Junta es lo que "solicitó hace varias semanas" su grupo, Vox, que fue "el primer partido" que realizó esta reclamación al dirigente del PP-A, según ha puesto de relieve para valorar a continuación que, en dicha movilización, "miles de andaluces le dijeron a Moreno que no se creen sus promesas, sus compromisos, y que por supuesto no se creen sus planes".

Al respecto, el representante de Vox ha apuntado que "todavía resuenan en nuestros oídos" lo que el presidente del PP-A "prometió cuando era líder de la oposición" en Andalucía, que pasaba por "60 días (de espera) para operaciones quirúrgicas, 15 días para las consultas externas, diez días para las consultas de diagnóstico y 30 días para todo lo relacionado con el cáncer, las cuestiones oncológicas".

Gavira ha añadido que los andaluces que se movilizaron este domingo le pidieron también al presidente "que no se esconda detrás de los profesionales sanitarios, que ellos ya tienen bastante, y que ya lleva siete años en el Gobierno de la Junta de Andalucía", de modo que "no se puede esconder detrás de los socialistas y de los protocolos" respecto a los programas de cribado con cáncer de la etapa de la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como consejera de Salud.

Quienes se movilizaron ante San Telmo "le dijeron a Moreno Bonilla que su propaganda y su publicidad ni salva vidas ni genera intranquilidad en esas mujeres que están expuestas a esos protocolos de la administración Moreno y Montero, porque en este caso es lo mismo", ha añadido el representante de Vox.

Manuel Gavira ha proclamado que "la atención sanitaria pública en Andalucía no es cuestión ni de derechas ni de izquierdas", sino "de andaluces y de españoles, y que cada vez son más los andaluces que se pagan la atención sanitaria dos veces", algo que "pasa porque no se creen las promesas que hizo en su momento el PSOE", ni tampoco "las del señor Moreno Bonilla", según ha zanjado el portavoz de Vox.