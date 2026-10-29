Montero lamenta el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez y muestra reconocimiento por su trayectoria

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, durante la capilla ardiente de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Tanatorio de la SE-30, a 26 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID/SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento de la exministra del PP Fátima Bañez en el accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo.

La también líder de los socialistas andaluces ha dicho estar "conmocionada aún por el terrible accidente", y ha trasladado su solidaridad y cariño con las familias y seres queridos de las víctimas.

"Entre ellas, Fátima Báñez, una política andaluza, orgullosa de su tierra, Huelva, que dedicó una parte importante de su vida al servicio público", ha indicado Montero en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

La 'número dos' del PSOE considera que la "trayectoria" y "compromiso" de la exdirigente 'popular' merecen el "reconocimiento" de los socialistas. "Mi más sentido pésame a su familia, amistades y compañeros, así como al Partido Popular de Andalucía y a la CEOE. DEP", ha indicado.

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado también desde su cuenta en la red social 'X' la muerte de la exministra, que, como ha recordado ella misma, era natural de su mismo pueblo, San Juan del Puerto (Huelva), y su pérdida le "duele de una manera difícil de expresar con palabras".

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha enviado "todo" su "cariño y un abrazo enorme a su familia, seres queridos y a sus compañeros de partido en estos momentos tan duros".

La CEOE ha confirmado este jueves el fallecimiento de la exministra en el accidente de Urda (Toledo), que en este momento era presidenta de la fundación de esta organización empresarial.