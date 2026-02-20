Montero: El PSOE rechaza el burka como "opresión" a las mujeres pero se niega a "caer en las trampas" de PP y Vox

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 20 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Europa Press Andaluc - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que en el PSOE consideran que el burka supone "una opresión que se ejerce directamente sobre las mujeres", pero dicho partido no va a "caer en las trampas que la derecha y la ultraderecha" de PP y Vox "están intentando proyectar al asociar inmigración con delincuencia".

Así lo ha manifestado la también secretaria general del PSOE andaluz y ministra de Hacienda durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía organizados en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, y donde ha sido presentada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

En el turno de preguntas, y al hilo de las iniciativas parlamentarias que contra el uso del burka han presentado en las últimas fechas Vox, Junts y el PP, María Jesús Montero ha defendido que los socialistas no van "en ningún momento a favorecer" esas "trampas" que, en su opinión, realizan los partidos de "derecha y ultraderecha".

En esa línea, ha tildado de "deplorable" la "deriva en los últimos años de los partidos de derecha", que pasa por una "competición frente a quién es más racista, más xenófobo o quién es capaz de arrojar mayor sombra de dudas sobre menores, por ejemplo, que vienen a nuestro país", ha añadido.

Montero ha indicado que "el combate que tiene la derecha con la ultraderecha nos llena de desasosiego", y que no sabe si el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "quiere parecerse" a Vox "tanto que, al final, termina siendo ultraderecha y, por tanto, no se distingue la política inmigratoria" del PP, o la relativa a los servicios públicos o a las mujeres respecto a la de Vox.

De hecho, según ha agregado la líder socialista andaluza, "ahora dicen en el Partido Popular que son del feminismo de Vox", como si dicho partido fuera "acaso feminista", ha advertido Montero, que se ha preguntado si eso significa que los 'populares' "no quieren diferenciarse en las posiciones políticas" de Vox en materias como feminismo o inmigración.

Dicho esto, Montero ha aseverado que el burka "es una opresión que se ejerce directamente sobre las mujeres y, por supuesto, el Partido Socialista y el Gobierno" de Pedro Sánchez "lo han denunciado siempre", pero ha incidido en señalar que los socialistas no van a "favorecer un falso debate en el que aquí lo que se quiere poner en el primer plano es la criminalización de las personas inmigrantes".

Al respecto, ha aludido a la iniciativa anunciada por el Gobierno para regularizar a personas inmigrantes, y ha subrayado que quienes se pueden beneficiar de esa medida son personas que "viven con los españoles, están en el metro, en centros de salud, frecuentan nuestras plazas", y "si participan de nuestros derechos, tienen que participar de las obligaciones también fiscales, y hay que regularizarlas también para que paguen sus impuestos y contribuyan al bien colectivo", ha sostenido la vicepresidenta.

Montero ha concluido así defendiendo que esas personas, "por el hecho de serlo, necesitan la dignidad de todo un pueblo como el pueblo español" y, por ello, también el andaluz, ha finalizado.