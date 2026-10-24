Montero reivindica los valores del proyecto socialista frente a los "miedos, recortes y bulos" de la derecha

Imagen del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de precampaña en el Palacio de Congresos de Granada. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reivindicado este sábado "los valores que impregnan" el proyecto del partido socialista, que según ha dicho, es el que "permite avanzar a la mayoría", frente a "los miedos, los bulos, los recortes y amenazas que vienen con la derecha".

Montero ha participado en el Palacio de Congresos de Granada en el segundo gran acto de precampaña electoral que ha tenido el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Andalucía tras el celebrado el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla).

Durante su intervención, Montero ha situado a Pedro Sánchez como "garante de la dignidad de los trabajadores" tras la subida del salario mínimo interprofesional, "quitando la precariedad laboral que impregnaba el conjunto del empleo" y devolviendo la "dignidad a la interlocución de los sindicatos".

A su juicio, el jefe del Ejecutivo ha demostrado "algo que la derecha no pueden soportar, que se puede crecer repartiendo; y que la economía avanza más rápidamente cuando los ciudadanos y la mayoría social tienen más poder adquisitivo, cuando se aumentan los salarios, se aumentan las pensiones, se ayudan los autónomos y la economía crece".

La vicesecretaria general del PSOE ha contrapuesto esta forma de gobernar con el modelo de la derecha por sus "recortes" económicos y sociales, afeando en este contexto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haya "dicho que va a derogar la Ley de Memoria Democrática, habiendo todavía tanta gente en las cunetas, tanto dolor sin reparar y tantas personas que no han sido entregadas a sus seres queridos".

Así, ha enfatizado que "lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre" es "si queremos seguir avanzando o protagonizar una involución democrática que nos lleva 50 años para atrás".

Montero ha sostenido que es el "proyecto socialista el que permite avanzar a esa mayoría social" con un presidente al que "no le duelen prendas" si para defenderla "se tiene que enfrentar a las energéticas, a los bancos, a los tecnoligarcas y a los grandes poderes que en este momento presiden el mundo".

La socialista ha llamado así a no permitir "ni un solo paso atrás en materia de derechos de la ciudadanía, ni con la eutanasia, ni con el derecho al voto, ni con el derecho a que los ciudadanos tengamos unos servicios públicos de calidad" y ha apelado a la movilización del voto femenino para asegurar la continuidad de un proyecto "centrado en la justicia social y el bienestar ciudadano".

Ha recalcado que la "igualdad es irrenunciable" y las mujeres no van a permitir que se cuestione su derecho a ser madre cuando lo decidan, a que se congelen sus pensiones "porque algunos piensen como siempre que el sistema de pensiones público hay que eliminarlo".

La líder socialista ha opinado además que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es el "alumno aventajado de los pactos de PP y Vox" y ha llamado a no permitir "que siga avanzando ese pacto de la derecha con la ultraderecha con el efecto" que "ya se ve claramente", ha dicho, en la comunidad andaluza.

Al hilo de este asunto ha denunciado que la administración autonómica ha retirado las ayudas a las ONG para la atención de personas sin hogar, "dejándolas en la calle nuevamente", al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo de Juanma Moreno que actúe "debilitando a los sindicatos" y a instituciones clave como el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas. Junto a ello, le ha reclamado "una financiación adecuada para la universidad pública".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, se ha mostrado "absolutamente convencido de que, por el bien de la gente de Granada, de Andalucía y de España y con la fuerza de la gente, Pedro Sánchez va a ser de nuevo el presidente del Gobierno" y ha valorado que, gracias a su gestión, "los hombres y las mujeres de esta provincia tengan más derechos y protección".

Tras repasar algunos de los logros sociales de estos años como la subida de las pensiones, de las becas universitarias o del Salario Mínimo Interprofesional, así como el "esfuerzo ímprobo" en la lucha contra la violencia de género o las ayudas por las borrascas y los terremotos, ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sacado del "cajón del olvido" del PP proyectos clave para Granada como la integración ferroviaria y la variante de Loja o las conducciones de Rules; sin olvidar la apuesta por el acelerador de partículas IFMIF-Dones en Escúzar, que convierte a la provincia en "referencia internacional en investigación e innovación".