Montero replica a Moreno que Andalucía lidera fondos europeos con 1.900 millones y que "genera superávit" por el Estado

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha dado este viernes la réplica al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en sus quejas por el reparto de los fondos europeos, que ha reforzado este semana con un viaje a Bruselas, para apuntar que "gran parte de los fondos europeos se gestionan por las comunidades autónomas y Andalucía con 1.900 millones es la Comunidad Autónoma que más ha recibido".

Durante su participación en Sevilla en un desayuno informativo organizado por Radio Televisión Española, Montero ha reprochado al Gobierno andaluz que "está generando superávit", un hecho que ha atribuido al aumento de las transferencias del Estado, que ha puesto de manifiesto "con un incremento del 6% sobre el año anterior de las entregas a cuenta".

"Qué más hubiera querido yo", ha exclamado la ministra de Hacienda, quien ha apelado a que el Gobierno andaluz cuenta con "5.000 millones más", cifra que ha indicado "me faltaba cuando era consejera de Salud o de Hacienda".

Montero ha recriminado al Gobierno andaluz que "está haciendo confrontación, no se ha sentado a gobernar San Telmo", para plantear como pregunta retórica "dígame qué proyecto emblemático" cabe atribuir al Gobierno andaluz para replicar que "ninguno", más allá de lo que ha descrito como "confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, jugando al victimismo".

"Es alucinante la actitud de rabieta del PP con los fondos europeos", ha sostenido la ministra de Hacienda, quien ha colegido de esta estrategia del PP en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que "es obvio que no quieren que llegue al tejido productivo" y apuntar igualmente que "es una forma de hacer política que no quiere que a los ciudadanos y a las empresas le vaya bien", hecho que ha atribuido a que "piensa que si les va bien tienen menos opciones de llegar a la Moncloa".

DEVUELVE 400 DE LOS 1.100 MILLONES EN AYUDAS A TEJIDO PRODUCTIVO

En el debe de la gestión de los fondos europeos por el Gobierno andaluz la ministra de Hacienda ha contabilizado que "han devuelto 400 millones de los 1.100 millones de ayudas para el tejido productivo", momento en que ha recordado que Moreno ha reclamado en Bruselas tener más tiempo para ejecutar los fondos europeos para apuntar que "tiene razón, no necesita más tiempo es que no está gastando el dinero" y poner de manifiesto que del fondo React-Eu Andalucía ha recibido 1.700 millones de euros y se ha preguntado "cuánto ha ejecutado" tras apuntar que "no ha certificado nada", reproche al que ha sumado la pregunta de "cuánto ha gastado de los 2.200 millones porque solo han justificado 1.000 millones del Fondo Covid".

Montero ha sostenido que con el discurso del PP "cuando vengan los auditores pedirán mayores requerimientos a nuestro país, también al señor Moreno Bonilla", para trasladar que el presidente de la Junta durante su viaje a Bruselas es "cuando se da cuenta del error que comete: seguir el dictado de Génova por 9 millones de euros de un programa piloto", en referencia al recurso judicial por el reparto de estas ayudas a cuatro comunidades, entre ellas, País Vasco, Navarra y Extremadura.

La ministra de Hacienda ha afirmado que los argumentos del presidente de Andalucía son "excusas de mal perdedor", por lo que ha instado a Moreno a "rendir cuentas de qué ha hecho en sanidad, educación, en vivienda, en las listas de espera, en fomentar el tejido productivo", convencida de que el presidente de la Junta "debe rendir cuentas, no puede estar escondido detrás de la herencia", momento en que ha defendido la sanidad pública recibida en Andalucía.

Montero ha sostenido que "hemos mimado el servicio sanitario" para recordar que "fuimos pioneros en investigación con células madre, con la segunda opinión médica, con los tiempos de garantías para ser intervenidos", hitos de la sanidad andaluza que ha situado "de la mano de los gobiernos socialistas que hicimos de la sanidad la joya de la corona".

La ministra de Hacienda ha trasladado al Gobierno andaluz que "los socialistas no vamos a permitir que se ponga en peligro la red de seguridad como es su sistema sanitario" y ha instado al Ejecutivo autonómico a poner "los recursos que tiene que poner a disposición de los ciudadanos".