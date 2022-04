Montero afea a Moreno la "parálisis" de Andalucía tras "5 ó 6 meses deshojando la margarita" sobre la fecha electoral

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descrito este jueves "la parálisis evidente" de Andalucía por el hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "lleve cinco, seis meses deshojando la margarita" de la fecha de las elecciones andaluzas, mientras que ha considerado sobre el argumento de contar un Presupuesto nuevo para 2023 que "el Gobierno andaluz debió tener Presupuesto para el año 22, no se empleó para tener Presupuesto".

En declaraciones a los medios en Sevilla antes de participar en la jornada 'Tres décadas de alta velocidad AVE Madrid-Sevilla: hito de la vertebración y modernidad', organizada por la Cadena SER, Montero ha recriminado al Gobierno andaluz que "debería estar apostando fuertemente por recuperarse y apuntarse al crecimiento económico que está experimentando España" tras describir a la Comunidad Autonóma inmersa en un clima preelectoral desde hace un semestre al argumentar que "en octubre, noviembre dudaba si presentaba Presupuestos y después no queriendo pactar con el PSOE la aprobación del Presupuesto", en referencia al presidente andaluz.

"No es bueno en el momento que vivimos de incertidumbre económica", ha sostenido Montero sobre la actitud del Ejecutivo autonómico, al que percibe orientado a afrontar unas elecciones y no la recuperación para reclamarle consecuentemente que "se deben tomar decisiones pensando en el interés general, no midiendo cada día cómo me van las encuestas, cómo los votos se están distribuyendo" tras esgrimir que "los ciudadanos tiene que ser capaces de encontrarse con gobiernos sólidos".

Montero ha reivindicado la actitud del PSOE en Andalucía para que Andalucía tuviera Presupuesto para este ejercicio tras afirmar que "el PSOE tendió la mano, cosa que nunca hace el PP en España que nunca tiende la mano para tener Presupuesto" y argumentar que si el acuerdo no fue posible lo fue porque "el señor Moreno Bonilla las condiciones que ponía eran imposibles para poder llegar un acuerdo" y sostener que en ese caso "estaba preparando el terreno, con la duda, la incertidumbre que le ha acompañado desde diciembre, de si le venia bien adelantar elecciones a febrero, marzo, abril, y nos vamos a adentrar en mayo sin conocer qué va a hacer Moreno Bonilla".

"No es bueno para Andalucía", se ha reafirmado la ministra de Hacienda sobre el horizonte electoral en que se mueve la Comunidad para reclamar que "toda las comunidades tienen que estar cerrando la página de la pandemia" y advertir de que el escenario se ha agravado por el hecho de que "sobrevino la crisis de Ucrania, una guerra injusta en el corazón de Europa que ha provocado un tsunami económico al que estamos haciendo frente desde el Gobierno de España sin ninguna colaboración por parte del Gobierno de Andalucía".

La ministra ha colegido de su argumento que "no es bueno que los ciudadanos vean que los políticos estamos más intersados en contar votos que en preservar su interés y la fortaleza de la economía andaluza, que es imprescindible para España".