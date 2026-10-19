Montero valora que el Gobierno destinará "más de 10 millones" para plazas públicas en residencias de la UPO y la UJA

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, comparece ante los medios antes de presidir la Ejecutiva Regional. A 15 de octubre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este lunes que el Gobierno de España destinará "más de diez millones" de euros a promover "plazas públicas" en residencias de las universidades Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y de Jaén.

Así lo ha destacado la dirigente socialista en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que ha valorado el anuncio de que el Gobierno de España "destina 45 millones de euros a crear plazas públicas de residencias universitarias", y "más de diez millones llegarán a Andalucía"; en concreto, "6,5 millones para la Universidad Pablo de Olavide y casi 3,6 millones para la Universidad de Jaén", según ha detallado Montero.

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha aseverado que "el problema de la vivienda también afecta a la comunidad universitaria", y "cuando estudiar fuera de casa exige pagar un alquiler o una plaza residencial que una familia no puede asumir, la igualdad de oportunidades desaparece".

"Hablamos de recursos para ampliar la oferta de alojamiento asequible y facilitar que nuestros jóvenes puedan estudiar donde elijan, sin que la economía familiar determine sus oportunidades", ha abundado Montero sobre dicha iniciativa del Gobierno antes de subrayar que "defender la universidad pública también es garantizar que se pueda acceder a ella".

Montero ha aprovechado este asunto para reivindicar que "Andalucía necesita un Gobierno que quite obstáculos, no que los ponga", y al respecto ha criticado que la "hoja de ruta" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es "siempre la misma" y pasa por "debilitar progresivamente lo público, ponerle alfombra roja a la privatización y, ante la emergencia de la vivienda, recurrir los decretos que buscan proteger a quienes más dificultades tienen para acceder a ella".

La secretaria general del PSOE-A ha cerrado su mensaje con la aseveración de que "ningún joven debería renunciar a estudiar por no poder pagar dónde vivir".