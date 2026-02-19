Montilla dice que la línea Antequera-Granada será "deficitaria" hasta que esté la Variante y se duplique la vía

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. Archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha reivindicado la inversión de más de 400 millones de euros que está acometiendo el Ejecutivo central para que la línea de alta velocidad Antequera-Granada deje de ser "deficitaria" tras el proyecto acometido durante la etapa del PP y ha dicho que la situación no se podrá normalizar hasta que no esté terminada la Variante de Loja y se acometa la duplicación de la vía.

Hasta entonces, ha dicho que "tenemos que sufrir una línea deficitaria, absolutamente deficitaria, una chapuza que nos dejó el Gobierno anterior, y hasta que no tengamos de verdad una línea que no vaya a 40 kilómetros por hora y que tenga doble vía, pues no podremos normalizar la situación en la línea de Antequera a Granada", ha expuesto.

A preguntas de los periodistas tras los últimos retrasos en el tren, Montilla ha recalcado que el Gobierno trabaja desde 2019 "para arreglarlo" pero "venimos de donde venimos" pasando por tramos a 40 kilómetros por hora por vías que son del siglo XIX y que, por tanto, en algún momento pueden ser que se produzcan esos problemas".

"De Archidona a Granada vamos por una sola vía que además está saturada a la que ya no le caben más frecuencias. Cualquier problema de ida o de vuelta repercute en todos los trenes que vayan a venir y produce retrasos en cadena. Por lo tanto, en ese sentido, pues yo quiero ser siempre muy claro con este asunto", ha agregado.

Según ha dicho, las obras "van en plazo". Ya se ha hecho el primer tramo, se está ejecutando el segundo y el tercero y se ha aprobado el proyecto del cuarto, del Valle del Genil.