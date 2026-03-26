Montoro (Córdoba) se dotará de un nuevo espacio cultural que albergará los pasos de las hermandades montoreñas

Imágenes de alzado de las fachadas del futuro espacio cultural de Montoro que albergará los pasos de las hermandades del municipio. - AYUNTAMIENTO DE MONTORO

MONTORO (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) ha aprobado, con los votos a favor del gobierno local del PSOE, y también del PP, y la abstención de UDIM, la dotación económica para el proyectado nuevo espacio cultural del municipio, "un espacio funcional que albergará los pasos de las diferentes hermandades montoreñas".

Así lo ha destacado la alcaldesa del municipio, Lola Amo (PSOE), quien ha subrayado que el proyecto "nace de un proceso de escucha" a las hermandades "y atención de sus demandas". De hecho "cuenta con el visto bueno de ellas" y ahora, tras la aprobación del Pleno municipal, "en breve saldrá la licitación".

Así, se hará realidad, según han insistido la regidora, un nuevo espacio cultural "funcional, porque permitirá que los pasos" de las distintas hermandades "estén expuestos, dotándonos de un nuevo recurso turístico", a lo que se suma que el diseño del nuevo edificio "permite albergar actos en su interior".

El proyecto de nuevo espacio cultural vinculado a la Semana Santa de Montoro, que se ubicará en la calle Carpio, ha sido presentado a las hermandades montoreñas y ha sido pensado para "dar respuesta a las necesidades reales de las mismas, como un lugar adecuado para albergar pasos y enseres, pero también como un espacio de uso cultural, concebido desde el respeto y el conocimiento del mundo cofrade".

La propuesta integra funcionalidad y estética, adaptándose a la dimensión y al valor de la Semana Santa de Montoro, con cabida para todas las hermandades, en el marco de una iniciativa que refleja el "compromiso" del Ayuntamiento con el patrimonio y la tradición del municipio.

El diseño del nuevo espacio cultural de Montoro, que se levantará en la calle Carpio sobre una parcela de titularidad municipal de algo más de 491 metros cuadrados, sobre la que, gracias al aprovechamiento del desnivel existente entre los lados oeste y este del solar, de cuatro metros de altura, se levantará el futuro edificio, con cerca de 800 metros cuadrados construidos, tras haberse rebajado ya la parcela a la cota inferior.

El edificio contará con planta baja, entreplanta y una zona para los palios de alta volumetría, disponiendo de un toal de 21 plazas destinadas al alojamiento de los pasos procecionales de la Semana Santa de Montoro.