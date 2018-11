Montserrat afea a Susana Díaz que haya "abandonado el constitucionalismo"

Actualizado 06/11/2018 14:37:44 CET

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha hecho este martes un llamamiento a todos andaluces, también a los votantes del PSOE-A, para que en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre respalden el proyecto del PP frente a una presidenta y candidata a la reelección, Susana Díaz, que "ha abandonado el constitucionalismo". Así, ha exigido a la jefa del Ejecutivo andaluz que le reclame al secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no pacte más con formaciones independentistas "que odian España y la quieren romper", toda vez que ha avisado de que "romper España y también es romper Andalucía".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Sevilla con profesionales del sector sanitario, Monserrat ha preguntado "dónde está Susana Díaz y por qué ha abandonado el constitucionalismo y a todos los españoles de bien que defendemos la Constitución, la unidad de España, nuestros derechos y libertades".

Y es que, como ha criticado, "no la oímos decirle a Pedro Sánchez que abandone de una vez por todas a los socios que odian a España, como son los independentistas catalanes, que también odian a Andalucía". Por eso, la portavoz del PP ha exigido a Susana Díaz que le diga al presidente del Gobierno que "basta ya" de pactar con independentistas "que odian a España y la quieren romper".

De este modo, Monserrat ha hecho un llamamiento a todos los andaluces, también a los que votan al PSOE-A, para que voten al PP en las próximas elecciones andaluzas pues este partido "es la única garantía de cambio para terminar con 40 años de gobierno socialista que han abandonado a los andaluces". "El PP es el único partido real y útil que defendemos la unidad de España en todos los rincones de España", ha remachado.

LA "TRAICIÓN" DE CS

Insistiendo en la misma idea, también ha criticado que Cs "ha traicionado a muchos andaluces a los que prometió que jamás apoyaría un gobierno de Susana Díaz" en los pasados comicios del 2015. Además, ha abundado en que la portavoz del partido naranja y el presidente nacional, Inés Arrimadas y Albert Rivera, "traicionaron a los andaluces y también a los catalanes" pues, como ha recordado, ganaron las elecciones en Cataluña pero "no fue capaz de ser investida presidenta de la Generalitat" y porque también "abrieron la puerta de Moncloa a Sánchez con la moción de censura, diciendo que daban por terminada la legislatura".

Y ahora, como ha proseguido Monserrat, "existe una oportunidad única en Cataluña, con cuatro fugados de la justicia que no pueden votar en el Parlament", y ante esta situación, según ha explicado, "el PP le ha propuesto a Cs llevar adelante una moción de censura para que la ley vuelva a Cataluña" pero, sin embargo, "es un partido del que los andaluces no se pueden fiar porque solo miran a su electorado, su resultado electoral y no velan por el interés general de Andalucía, de Cataluña y del resto de España".

ZOIDO LLAMA A VOTANTES DEL PSOE-A Y DE IU

También ha intervenido el exministro del Interior y cabeza de lista del PP por la provincia de Sevilla al Parlamento andaluz, Juan Ignacio Zoido, quien ha insistido en que "la única garantía de cambio en Andalucía es que el PP-A y Juanma Moreno llegue a la Presidencia de la Junta".

En este sentido, ha garantizado que el PP llega al proceso electoral "unido, le pese a quien le pese", y se afanará para ganarse la confianza de todos los ciudadanos vivan en la comarca o el pueblo en el que residan, y para eso van a desarrollar "una campaña limpia y con la cabeza muy alta, diciendo a todos sevillanos que somos la única garantía de cambio".

Por todo, ha apelado a los votantes socialistas y también a los de IU que estén de acuerdo "con los principios básicos del constitucionalismo, con la unidad de España o con la soberanía nacional" porque el PP "es la única opción que tienen para mantener esos principios, es la única garantía de cambio", ha zanjado Zoido.