Teresa Rodríguez critica el acto en Alsasua para "generar más agresividad": "Los habitantes tienen derecho a tener paz"

Publicado 06/11/2018 10:28:21 CET

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha censurado este martes el acto celebrado el pasado domingo en Alsasua organizado por la plataforma 'España Ciudadana' toda vez que ha planteado "¿con qué motivación se va a un municipio donde ocurre algo terrible a generar más agresividad?", así como ha defendido que los habitantes de esta localidad navarra "tienen derecho a tener paz".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Rodríguez se ha alineado con las declaraciones que sobre este asunto hizo el secretario de Organización de su partido, Pablo Echenique, quien acusó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de "echar gasolina en los conflictos" en busca de un "puñado de votos", por el referido acto.

Para defender su postura, la líder andaluza de Podemos ha planteado argumentos que "habitualmente utiliza Cs para referirse a la memoria histórica cuando dicen que no es buena idea reabrir heridas". "Y lo dicen en el marco de una situación en la que no ha habido ni verdad ni justicia ni reparación para las víctimas el franquismo", ha proseguido antes de recordar que el de Alsasua es un caso que está judicializado, "que ha sido terrible y condeno, y que sí va a tener verdad, justicia y reparación porque confiamos en nuestro marco jurídico, cosa que no ha ocurrido con las víctimas del franquismo porque no ha podido juzgarse ni un solo caso".

"¿Con qué motivación se va a un municipio donde ocurre algo terrible a generar más agresividad?", ha preguntado Teresa Rodríguez, que ha considerado que la posición "más sensata" de la jornada fue la que recogía una pancarta que tenía "a mucha gente detrás" y que decía "dejen a Alsasua en paz". "Los habitantes tienen derecho a tener paz", ha remachado.

Del mismo modo, aludiendo a los informes de los Cuerpos y Seguridad del Estado presentes en el lugar, la dirigente de Podemos ha dicho que pone en cuestión la agresión ocurrida pues "el informe policial dice que no hubo ninguna detención ni ninguna agresión". A su juicio, lo que hubo fue "una sobreactuación" y eso, ha agregado, "no es bueno para salir de la situación de la que afortunadamente hemos salido para caminar a un proceso de reconciliación".