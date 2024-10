Moreno aboga por todas las "fórmulas posibles" para que el "error" de la ley que rebaja penas a etarras "no vea la luz"

BRUSELAS (BÉLGICA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este martes que hay que recurrir a todas las "fórmulas posibles" para que el "error" de la ley que rebaja penas a etarras "no vea la luz".

En declaraciones a los periodistas durante su viaje oficial a Bruselas, Moreno se ha referido a la aprobación de la reforma de la ley de intercambio de información de antecedentes penales en la UE, a la que se introdujo una enmienda de Sumar que, según ha denunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), podría beneficiar a más de 40 presos de ETA. Esa reforma legal fue respaldada por el Grupo Popular.

El presidente andaluz ha indicado que desde el PP se está trabajando ya "para ver cómo ese error colectivo que se ha producido por parte de todos, lo podemos subsanar".

Moreno ha expresado que le preocupa especialmente "el empeño del Gobierno central de faltar a la transparencia y a la verdad": "Hay una intencionalidad clara por parte del Gobierno central de ocultar en un proyecto de ley una fórmula que, al final, los diputados de distintas formaciones políticas han votado sin un conocimiento".

En su opinión, "eso no es de recibo" y ha considerado que el Ejecutivo nacional "debería actuar siempre con máxima transparencia en cada uno de los proyectos de ley y de las iniciativas que presenta en las Cortes Generales".

"Esto de jugar al trilerismo, haciendo una serie de jugadas donde prácticamente nos ocultan información a los grupos, creo que no es positivo ni para la democracia ni para las instituciones", ha añadido.

A partir de ahí, según ha recalcado, ha habido "un error colectivo por parte de muchos grupos e incluso de los propios letrados, que no han sabido detectarlo, y de gente experta en la materia", y ahora hay que analizar las vías en el Senado o el Congreso "para revertir una situación con la que no estamos en absoluto de acuerdo". Ha manifestado que el Grupo Popular moverá todas las "fórmulas posibles desde el punto de vista jurídico y legislativo" para que lo aprobado no vea la luz.