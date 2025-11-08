Moreno afirma que los valencianos quieren un gobierno "que se ponga a trabajar" y que se deje el "politiqueo"

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde se celebra el 17 Congreso del PP andaluz - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este sábado que los valencianos quieren un gobierno autonómico que se "ponga a trabajar" y que se deje el "politiqueo".

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP andaluz en el que será reelegido como presidente del partido.

Cuestionado sobre si cree que habrá finalmente un acuerdo entre PP y Vox para la elección de un nuevo presidente de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, Moreno ha indicado que es una negociación que desconoce completamente y que no le corresponde porque no es su ámbito territorial.

No obstante, ha expresado que desea que "lo antes posible el gobierno de la Generalitat valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad".

Ha añadido que esa es la prioridad marcada una vez que Carlos Mazón ha dimitido como presidente: "Los valencianos lo que quieren es que el gobierno se ponga a trabajar, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha y eso es lo que deseo".