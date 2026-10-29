Moreno: "Ahora mismo yo no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves que él "ahora mismo no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid" con la comunidad andaluza.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, expresando que nunca se le pasó por la cabeza que tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) en enero de este año, pudiera ocurrir otra de nuevo en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, como pasó ayer en la estación de Urda (Toledo) y que ha costado ya la vida a 74 personas.

"Que en nueve meses volvamos a vivir esta terrible pesadilla y además con esta impotencia. Es la misma vía que une Madrid con Andalucía", ha añadido Juanma Moreno, quien ha querido expresar la "tristeza" que se vive en este momento en una tierra como Andalucía, cuya gente suele ser "alegre".

A la pregunta de si va a seguir viajando en AVE, Juanma Moreno ha respondido: "Con toda la confianza, ahora mismo yo no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid a Andalucía, y lo digo tal como lo siento hasta que no sea revisada toda la línea".

Ha añadido que ahora tiene más acceso a la información y le cuentan "la falta de mantenimiento, la falta de recursos o la falta de medios" a través de las propias asociaciones y sindicatos de ferroviarios. Ha insistido en exigir al Gobierno central que "revise toda la línea de alta velocidad desde Madrid a Andalucía porque ahora mismo es que no es segura".

"120 muertos en nueve meses; ahora mismo en el índice de mortandad por ferrocarril, España es la primera del mundo y eso no es normal. No podemos normalizar algo que no es normal", según Moreno, quien ha recalcado que "no es normal que en la alta velocidad haya dos accidentes en nueve meses", con más de 120 personas fallecidas.

"Yo, desde luego, ahora mismo no siento ningún tipo de seguridad, ni ninguna garantía, y más escuchando las palabras del ministro de Fomento (Oscar Puente)", ha sentenciado Juanma Moreno.

Entre las víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda se encuentra la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, "una muy buena amiga y una persona que siempre que podía ayudar, ayudaba", según ha señalado Moreno.

"No solamente era una buena política, una buena gestora, de los que desgraciadamente ahora echamos mucho de menos, una persona que daba lo mejor de sí mismo por los demás, sino además muy comprometida con su tierra, con San Juan del Puerto, con Huelva, con Andalucía y con España; y la vamos a recordar como ella era, alegre, vitalista, dicharachera y buena amiga", ha expresado el presidente de la Junta, apuntando que se la va a echar mucho de menos en el PP.

Ha indicado que son tantas y tantas las familias que se encuentran en la situación de la de Fátima Báñez: "Una sensación de vacío, de rabia y de impotencia, perder a personas que están sanas, que están, muchas de ellas, en lo mejor de su vida y que de buenas a primeras desaparecen". "Eso es lo que nos tiene a todos prácticamente en shock, hablamos de Fátima, pero podemos hablar de tantas y tantas vidas rotas entre Adamuz y este accidente, que es dramático", ha señalado.