Sanz critica que el sistema de seguridad del AVE Madrid-Andalucía sea "antiguo" y ve "mezquino" culpar a un trabajador

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El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la estación de Santa Justa tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la estación de Santa Justa tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 10:05
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SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este jueves de "mezquino" culpar a un trabajador del accidente ferroviario este pasado miércoles en Urda (Toledo) que ha dejado, por el momento, 68 muertos como consecuencia de un choque entre un AVE Madrid-Sevilla y un tren Iryo.

En una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press, Antonio Sanz ha arremetido igualmente contra el hecho de que el AVE Madrid-Sevilla sea el "único" con un "sistema de seguridad antiguo". "Estamos profundamente preocupados y nos rebelamos. Hay muchas preguntas que necesitan respuestas".

El vicepresidente primero ha insistido en que el AVE Madrid-Sevilla es el "único" con un sistema de seguridad antiguo y que, ante esto y las dos tragedias ferroviarias registradas en nueve meses --Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo)--, "no se puede uno cruzar de brazos y mirar para otro lado".

Sanz ha calificado el accidente de Urda de un "golpe durísimo otra vez" para Andalucía. "Un golpe increíble" para el que, en palabras de Sanz, se requieren explicaciones y respuestas porque "algo pasa" para que en nueve meses hayan muerto más de 100 personas en accidentes de tren en la misma línea (Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid).

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