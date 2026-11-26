El presidente del PP-A, en el acto electoral celebrado en la tarde de este jueves en Utrera - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

UTRERA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha apelado en la tarde de este jueves en Utrera a los votantes indecisos, "y especialmente a aquellos que han votado tradicionalmente al PSOE", de cara a las Elecciones Generales de este domingo, puesto que hay "razones de sobra objetivas y racionales" para no hacerlo en esta ocasión; ello, "si no queremos que queden impunes todas las situaciones anormales que hemos vivido en nuestro país. No se puede votar al Partido Socialista: Eso sería avalar esa corrupción".

Así lo ha expresado en un acto electoral celebrado en la citada localidad sevillana, donde ha participado junto al cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Sevilla, Juan Bravo, el número uno en la lista al Senado, Juan Ávila, acompañados del todavía presidente provincial, Ricardo Sánchez, y del alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, que ha ejercido de anfitrión y ha sido el encargado de abrir este acto público.

En opinión de Moreno, apoyar a Pedro Sánchez "significaría aceptar las cosas que se han hecho mal". Para ello ha esgrimido la "corrupción sistémica" en España, que el exministro de Fomento José Luis Ábalos "esté condenado a 24 años de cárcel" o "esté a punto de ser juzgada la esposa del presidente". "Votar a Sánchez es decirle 'no pasa nada' por la invasión de Ceuta o por no presentar presupuesto en una legislatura completa, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia".

El presidente de los populares andaluces ha remarcado también la investigación en el Supremo acerca del mantenimiento y la gestión de la seguridad en el corredor ferroviario del sur y la de la Fiscalía europea "sobre los fondos que se tenían que dedicar, precisamente, a la seguridad de ese corredor y que se han podido desviar". "Significaría que no pasa nada tras los dos accidentes ferroviarios con 115 víctimas y decenas de personas con vidas rotas", ha añadido al respecto.

Frente a ello, Moreno ha asegurado que existe una alternativa, "que es Alberto Núñez Feijóo --de quien ha alabado su papel de gestor, "avalado por cuatro mayorías absolutas en Galicia"-- y es el Partido Popular". El voto del domingo vale doble: garantiza un cambio de gobierno, que es necesario y urgente, y sirve para que Andalucía y Utrera refuerce el avance que estamos produciendo día a día por el hecho de contar con un gobierno amigo que se alinee con los intereses de Sevilla y Andalucía".

"No podemos perder esta oportunidad, que podemos lamentar durante cuatro años. Solo de pensar en cuatro años de 'sanchismo', me pongo nervioso. Cuatro años más de lamentaciones, de sufrimiento, de desgobierno, corrupción, de falta de empatía y sensibilidad", ha añadido Moreno. "El otro día me echaba a temblar cuando le preguntaron qué haría si necesita los votos de los separatistas catalanes y dijo que no haría un referendum de independencia, y dije, ya está pensando en ello, de modo que si le hace falta un escano lo hará, puesto que no dice una verdad ni al médico", ha afirmado.

Por último, el presidente del PP-A ha afeado al Gobierno la falta de inversiones en infraestructuras públicas, muchas de ellas en lo que a la provincia de Sevilla se refiere: "Ni un solo kilómetro en Cercanías, ni la conexión ferroviaria al aeropuerto, ni la ampliación de su terminal". "Si ha subido un centenar de figuras tributarias y ha recaudado casi 300.000 millones de euros entre impuestos y fondos 'Next Generation' de la UE, y no ha hecho ni una sola obra, ¿dónde está el dinero?", se ha preguntado.

INVERSIONES EN UTRERA

Moreno ha destacado, en cambio, las inversiones del Gobierno autonómico en Utrera y ha citado como ejemplos las 38 viviendas en los Ruedos de Consolación, la rehabilitación energética de 125 viviendas en San Carlos, el proyecto del nuevo centro de salud en la zona del Matadero y el del CEIP Al-Andalus.

Precisamente era el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, quien abría este acto público y recordaba el 'cara a cara' del debate televisivo de Feijóo y Sánchez. "Los manuales de Ciencias Políticas tendrán que explicar ese momento en el que fue desgranando (Feijóo) la lista de las desvergüenzas". "España merece un presidente decente y Sánchez no lo es. Es momento para que el país cambie de rumbo y se deje atrás los muros y los enfrentamientos".

"Quiero hablaros como alcalde, como si esto no fuera un mitin. Me pregunto si merece la pena que me critiquen quien no ha hecho nada por Utrera, que no tengan escrúpulos con mi familia y busquen mi ruina personal", señalaba, al tiempo que reconocía momentos "muy difíciles, por ejemplo, la brutal crisis económica o las inundaciones del arroyo Calzas Anchas". "Mientras tenga la misma ilusión y vuestro apoyo, aquí seguiré", concluía su intervención, despejando así esa duda.