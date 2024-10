Moreno avisa a Espadas que el SAS adjudicó 791 millones en contratos menores gobernando PSOE-A en 2018:"¿Lo denunciará?"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha trasladado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "adjudicó 791 millones de euros en contratos menores" durante el año 2018, cuando la socialista Susana Díaz presidía la Junta, y le ha preguntado si "lo va a denunciar, en coherencia" con el paso que ha dado el Grupo Socialista de acudir a los tribunales por la contratación de emergencia de la Consejería de Salud durante los años de la pandemia de Covid-19.

Juanma Moreno se ha referido a esta cuestión en su respuesta a las preguntas que el presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, le ha dirigido en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, que han estado marcadas por la decisión del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de admitir a trámite la denuncia presentada por los 30 diputados del Grupo Socialista el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta por "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19.

Esta denuncia es previa a otra que el PSOE-A también ha anunciado que tiene previsto presentar sobre el fraccionamiento en contratos menores del SAS que ha analizado la Intervención de la Junta y que afectaría a un montante global de 458 millones de euros.

El presidente de la Junta ha replicado a las críticas que Juan Espadas le ha trasladado por esa manera de contratación de la Consejería de Salud señalando al dirigente socialista que "los contratos menores existen", y afeándole que este pasado miércoles, en una entrevista en televisión, "dijo literalmente que la Junta de Andalucía dio 458 millones de euros en fraude de ley".

"Sabe positivamente que eso no es cierto", le ha espetado Moreno a Espadas, a quien ha reprochado así que pronunciara "una afirmación que es falsa o, por lo menos, irresponsable por su parte".

Dicho esto, el presidente ha trasladado al líder del PSOE-A que en el año 2018, bajo gobierno socialista en la Junta entonces presidida por Susana Díaz, las "ocho centrales provinciales del SAS adjudicaron 791 millones en contratos menores", en un momento en el que "no había pandemia" como sí se daba en 2021, en el periodo analizado por la Intervención de la Junta en relación a la actual etapa de gobierno del PP-A.

Moreno ha indicado además a Espadas que "la Intervención fiscalizó" esa contratación "con una muestra" de contratos, "igual que ahora, del 0,67%" del total, y dijo "textualmente", en su informe sobre la actuación de las ocho centrales provinciales, que se había "prescindido total y absolutamente del proceso legalmente establecido en la contratación de determinados bienes y servicios fraccionando el objeto de los contratos".

Tras ello, Moreno ha preguntado a Espadas si "va a denunciar" a Susana Díaz y "al anterior Ejecutivo" socialista "por esos 791 millones de euros" adjudicados en contratos menores. "Debería hacerlo por coherencia", le ha dicho el presidente al líder socialista, a quien ha animado a acudir "inmediatamente" a denunciar esa contratación, así como a quien ha cuestionado si "va a ir a la televisión a decir que el PSOE repartió 791 millones de euros ilegalmente".

CONTRATOS MENORES EN LA ETAPA DE ESPADAS COMO CONSEJERO Y ALCALDE

De igual modo, ha replicado a Espadas que, en su etapa como consejero de Vivienda en la Junta, a partir del año 2009, "el 96 por ciento de los contratos que se hicieron" en aquel departamento del Gobierno andaluz "eran menores", y le ha preguntado por ello que "por qué no licitaban", y "qué buscaba" con esa forma de contratación.

Además, Moreno ha afeado a Espadas que, en su etapa como alcalde de Sevilla, en el año 2016, "nueve de cada diez contratos eran menores en el Ayuntamiento de Sevilla", concedidos "a dedo".

Tras ello, Moreno ha aprovechado para advertir a Espadas que "no debe comportarse de manera irresponsable" pese a que la "ansiedad de la oposición por derribar un gobierno, los nervios, a veces a uno le llevan a tomar decisiones o a actuar de manera que no es propia" de esa persona.

Además, le ha indicado que "cada vez" que el Grupo Parlamentario Socialista "habla de corrupción", eso le resulta "claramente refractario" al propio grupo que preside Espadas, y "no es el mejor de los caminos faltar a la verdad o actuar con irresponsabilidad".

Moreno ha criticado también que el líder socialista esté "criminalizando" e "intentando enfangar una situación de emergencia" como la que se vivió durante la pandemia en materia sanitaria, cuando el propio Espadas "aumentó los contratos de emergencia un 4.000 por ciento siendo alcalde de Sevilla", ha advertido.

El presidente de la Junta ha concluido señalando al líder socialista que "el camino más corto para llegar a una meta, en este caso electoral, no es ser irresponsable, no es faltar al rigor, no es faltar a la verdad", sino que "el camino probablemente más tortuoso para conseguir un objetivo electoral es ser riguroso, es decir la verdad y hacer las cosas bien", y el "atajo" por el que ha optado Espadas "sólo le va a llevar a más problemas", le ha augurado Juanma Moreno al secretario general del PSOE-A.