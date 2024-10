Moreno dice no tener "nada que ocultar" sobre contratos del SAS y Adelante le reta a aceptar comisión de investigación

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento sobre el fraccionamiento de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para convertirlos en menores, como señalan informes de la Intervención de este organismo de cuatro provincias, que "hemos dado 68 informes porque no tenemos nada que ocultar, no tenemos miedo", en alusión a que el Gobierno andaluz se lo has entregado al Grupo Socialista, antes de proclamar que "es falso que se hayan adjudicado contratos en fraude de ley", convencido de que "ningún informe auditor lo dice, nadie".

En respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre sanidad pública, Moreno ha defendido que si esa información circula es porque "nunca hubo un gobierno más transparente", antes de afirmar que a él no le entregaron ninguno cuando se encontraba en la oposición.

García ha replicado al presidente de la Junta sobre dilucidar el contenido y el alcance de los informes de cuatro interventores provinciales del SAS, que han apuntado el troceo de contratos que suman 458 millones en menores de un total de 1.700 millones en esas cuatro provincias, según ha informado El diario.es Andalucía, que "lo tiene muy fácil: aceptar comisiones de investigación", entre las que ha incluido sobre el abuso de la contratación de emergencia, que propuso su grupo.

El portavoz de Adelante se ha preguntado de forma retórica "quién tiene miedo a que se investigue, a la investigación", para responderse que "los corruptos", antes de recordar que "el comodín de cesar consejeros lo ha gastado", en referencia a los cambios de gobierno que hizo el 29 de julio, y de proclamar que "la responsabilidad es de usted y la corrupción, también".

García ha asegurado que esos 458 millones en contratos menores en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, "le va a acompañar" porque se trata "del dinero que desde el SAS se ha dado a dedo a empresas en fraude de ley troceando contratos y sorteando la ley; no lo dice Adelante Andalucía, lo dicen los interventores de la Junta de Andalucía".

El portavoz de Adelante ha ironizado sobre si "la culpa es de Puigdemont y los catalanes", para recordar que un juzgado de Instrucción de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia del PSOE sobre el destino de 300 millones a la sanidad privada en contratos de emergencia, para reafirmarse en el argumento de que "pretenden convencernos de que un trabajador de Cataluña es culpable de que ustedes troceen contratos públicos".

"Se está enrollando con una bandera que no es la andaluza para tapar la trama del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", le ha espeto García a Moreno, para decir que "eso se llama corrupción".

Moreno, quien ha ironizado sobre que de los informes de la Intervención de la Junta "de etapas anteriores no se ha buscado nada", lo ha hecho también para considerar que "soy responsable de todo", por lo que ha instado a Adelante Andalucía a hacer propuestas útiles, "acuérdese de las gafas", le ha dicho a José Ignacio García, en referencia a la Proposición de Ley de este grupo que acabará llegando al Congreso sobre gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad y mayores según su nivel de renta.

El presidente de la Junta ha ofrecido datos para hacer un retrato de la sanidad andaluza como el aumento de un 10% de los pacientes mayores de 65 años, que se trata de "pacientes patologías crónicas" y que éstas "han subido un 39%", antes de reivindicar "un enorme esfuerzo" dedicando un 45% más al presupuesto sanitario, la dotación de más recursos humanos con 25.000 profesionales más, 5 hospitales más, o 13 centros de salud más, además de prestaciones como la mejora del calendario vacunal o los cribados de diferentes modalidades de cáncer.