Moreno califica como "intolerable" el crimen machista de Almería y traslada su "máxima condena" ante lo sucedido

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado como "intolerable" el crimen confirmado como violencia de género en La Mojonera (Almería). Tras el último crimen machista acometido este martes en Andalucía, las víctimas mortales por violencia de género ascienden a nueve en la comunidad en lo que va de año.

Moreno ha compartido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, su "máxima condena" ante la situación y ha apelado "a la sensibilidad, la implicación y la política de Estado" para "anticiparnos" y ayudar a las víctimas. Por último, ha trasladado su "solidaridad" a familiares y amigos de la mujer almeriense.

Asimismo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el asesinato de la víctima de 40 años. En una nota de prensa, López ha mostrado su "más rotundo rechazo y condena" ante este nuevo caso de violencia machista y ha subrayado que "no se puede tolerar esta barbarie". También ha transmitido "sus condolencias, fuerza y apoyo" a la familia de la víctima y ha avanzado que el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) "se ha activado con el objetivo de ayudar a sus hijos a afrontar esta terrible situación".

Además, ha insistido en la necesidad de luchar contra la violencia de género "desde la unidad" de todas las administraciones y el conjunto de la ciudadanía. "Estamos ante un problema que nos involucra a toda la sociedad y, por tanto, tenemos que estar alerta ante cualquier indicio para poder dar la voz de alarma", ha insistido.

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado en sus redes sociales que está "completamente destrozado" por este crimen, y a su vez, ha dado su "más sentido pésame" a los seres queridos de la víctima. Además, ha pedido "redoblar esfuerzos" tras este "atroz" asesinato machista. Así, Espadas ha exigido "unidad y acción política e institucional".

Por su parte, el sindicato CSIF ha mostrado "su repulsa" ante el asesinato confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La vicepresidenta y secretaria de Igualdad en Andalucía, Yolanda Salgado, ha trasladado "sus condolencias a la familia y allegados de la víctima", al tiempo que ha hecho un llamamiento "a la sociedad" para "hacer una reflexión sobre esta lacra social".

Así, Salgado ha reclamado a las administraciones que "no miren para otro lado y normalicen esta situación". En este sentido, ha instado a que "con urgencia pongan en marcha medidas concretas para reforzar la prevención desde edades tempranas".

NOVENA VÍCTIMA MORTAL DE VIOLENCIA MACHISTA EN ANDALUCÍA

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como caso de violencia de género la muerte de una mujer de 40 años presuntamente a manos de su pareja este pasado martes en la Mojonera, elevando a nueve las víctimas mortales de violencia machista en la comunidad en lo que va de 2024, cinco en la provincia malagueña, una en Granada, una en Sevilla y dos en Almería.

En cuanto al número de menores huérfanos por violencia de género, en 2024, ascienden en Andalucía a cinco tras este último caso de La Mojonera, ya que la víctima tenía dos hijas y un hijo menores de edad --hay un cuarto hijo, mayor de edad--, y 93 desde 2003. Los otros dos menores huérfanos en 2024 son los de los asesinatos de Pizarra y Antequera, en Málaga ambos. En España, son ya 29 los menores huérfanos por violencia de género, y a 462 desde 2013.

En relación al caso de La Mojonera, un hombre de 50 años se ha entregado en la Jefatura de Policía Local como presunto autor de la muerte de su pareja sentimental; tras ello, se ha procedido a la detención del varón que acudió a la Jefatura después de abandonar la vivienda en la que la pareja residía desde hacía años. Los hechos han tenido lugar sobre las 12,30 horas del mediodía en una vivienda de la calle Cuarta, según ha trasladado a Europa Press el alcalde del municipio, José Miguel Hernández.

La mujer de 40 años que ha sido presuntamente asesinada a manos de su pareja este martes en el domicilio familiar de La Mojonera (Almería), donde vivía además con cuatro de sus hijos de los que tres son menores de edad, no había solicitado ayuda al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que la mujer no se había servido de ningún tipo de recurso articulado a través de este órgano adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad al no constar peticiones.

Las mismas fuentes han precisado que un equipo binomio va a atender en la tarde de este martes al entorno familiar. La pareja contaba con cuatro hijos, tres de ellos menores de 3, 6 y 14 años, y otro mayor, de 19 años, quienes han quedado a cargo de un familiar. Desde la Junta se ha activado un protocolo de atención psicológica en crisis de manera "inmediata" tras el crimen por el que el presunto autor de los hechos, un hombre de 50 años, se ha entregado en dependencias de la Policía Local de La Mojonera.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 39 en 2024 y a 1.283 desde 2003, momento en el que se empezaron a recopilar estos datos. El año pasado se contabilizaron a nivel nacional un total de 56 fallecidas, siete más que en el ejercicio anterior, mientras que en Andalucía el número de crímenes machistas ascendió a 16.

Con esta víctima se elevan a nueve las víctimas por violencia de género en Andalucía, después de la muerte de una mujer de 56 años presuntamente a manos de su pareja el pasado viernes 4 de octubre en Roquetas del Mar (Almería). El varón fue trasladado a instalaciones hospitalarias al estar en situación de inconsciencia al haber ingerido algún tipo de medicamento.

El 28 de agosto, una mujer de 58 años fue asesinada presuntamente a manos de su pareja en el barrio de Pino Montano (Sevilla). El varón se autolesionó tras haber telefoneado a su hijo para comunicarle que "había matado" a su madre. Con anterioridad, la muerte por asfixia por sofocación el pasado 5 de julio de una mujer de 50 años presuntamente a manos de su pareja de 62 años en Antequera (Málaga). En el mes de junio, el viernes 28 una mujer de 76 años en Fuengirola (Málaga) murió estrangulada por su pareja, un hombre de 75 años que luego intentó acabar con su propia vida ingiriendo pastillas.

Un día después, el sábado 29 de junio, en Zafarraya (Granada) dos mujeres, una de 49 años y su hija de 20, fallecían en la madrugada del sábado por disparos con arma de fuego. Asimismo, se encontraba el cadáver de un hombre de 34 años que se habría quitado la vida presuntamente de un disparo en la cabeza, pareja o expareja de la mujer más joven.

Anteriormente, el 6 de abril, una mujer falleció a manos de su pareja --ambos de origen americano-- en la capital malagueña, en un apartamento turístico donde se encontraban alojados. El 18 de marzo se confirmaba el asesinato de una mujer de 49 años en el municipio malagueño de Pizarra, tiroteada por su expareja en plena calle.

El 15 de enero, se confirmaba el asesinato de una mujer de 56 años en el núcleo poblacional de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga. La mujer, cuyo cadáver se localizó en su vivienda, murió por asfixia, según el informe preliminar de la autopsia. En el mismo día, se localizó el cuerpo sin vida del hombre, su pareja, que, al parecer, se habría quitado la vida y fue localizado ahorcado.