Moreno carga contra Vox por "bloquear" Extremadura: "Gestionar bien no es salir corriendo de los gobiernos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este jueves a Vox que esté "bloqueando" la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura tras las elecciones celebradas el pasado mes de diciembre y en las que el PP fue el partido más votado pero no logró la mayoría absoluta. Ha advertido a Vox de que gestionar bien "no es salir corriendo de los gobiernos", en referencia a la decisión de esa formación de romper pactos con el PP en varias comunidades.

En la sesión de control del Parlamento, así se ha pronunciado Moreno durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien ha defendido que la respuesta a lo que demandan los ciudadanos está en su partido y no en PP y PSOE, como se está poniendo de manifiesto en las elecciones autonómicas que se han celebrado recientemente.

Moreno ha considerado que Vox, en esas comunidades en las que el PP no ha logrado mayoría absoluta, tiene dos opciones: "Propiciar que haya un gobierno para que empiece a caminar, o entrar en el gobierno y gestionar". Y ha advertido de que "gestionar bien no es salir corriendo de los gobiernos".

Sobre la situación de Extremadura, donde se celebraron elecciones en diciembre, ha indicado que el próximo debate de investidura, en el que Guardiola optará a la reelección como presidenta, puede ser en mayo: "No podemos tener seis meses paralizados un gobierno y una administración en Extremadura".

Ante el actual escenario, Juanma Moreno ha señalado que Vox puede propiciar que haya un gobierno del PP en Extremadura, o entrar en el gobierno y gestionar. "Pero lo que no se puede es paralizar ni bloquear, porque paralizar y bloquear no es bueno para nadie, sobre todo, para el conjunto de los ciudadanos, que se tiran seis meses en una situación de parálisis", ha indicado.

Tras afirmar Gavira que Vox es el partido que tiene las respuestas a los problemas de los ciudadanos y criticar la gestión del gobierno andaluz del PP, Moreno, que ha indicado que "todavía nos queda legislatura" y ya llegará "el momento de pedir el voto" y que los andaluces decidan, ha querido dejar claro que su ejecutivo se "enfrenta a los problemas" y eso es "gestionar bien".

"Lo que no es gestionar bien es salir corriendo de los gobiernos", ha trasladado a Vox, apuntando que "gestionar bien es desgastarse uno para no desgastar precisamente a los ciudadanos".

Según ha añadido, para gestionar bien, hay que ser realistas, estar de la mano de la razón y de la realidad, entregar muchas horas de tiempo y, sobre todo, "desgastarse bastante" para que las cosas salgan bien y eso es lo que su ejecutivo "hace todos los días, poner alma y corazón".

Asimismo, Juanma Moreno se ha referido a la situación de la sanidad pública andaluza, apuntando que aún hay cosas que se pueden "mejorar", pero ha defendido que ya se han producido importantes "mejoras" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde hay "más profesionales", con estabilización de plantilla; más especialidades; más servicios; más hospitales, y más centros de salud.

"Es claramente evidente", según el presidente, que se ha "mejorado" respecto a la situación que tenía la sanidad pública en la etapa de los gobiernos del PSOE-A, y ha reprochado a Vox que haga "seguidismo del discurso del bulo" de los socialistas.

Juanma Moreno se ha comprometido a que en el programa electoral del PP-A para las elecciones autonómicas que se celebrarán en este primer semestre del año se incorporará el nuevo modelo organizativo del SAS para "hacerlo mucho más moderno, actual, accesible al usuario y mucho más eficiente". "Y lo vamos a llevar a nuestro programa electoral, para no engañar a nadie; que ese va a ser uno de los grandes retos que tenemos para la próxima legislatura, si así lo quieren los ciudadanos", ha añadido.

"DINAMITAR" PUENTES DE ENTENDIMIENTO

Por su parte, Manuel Gavira ha reprochado al presidente que, en su día, dijera que "Vox da más miedo que Bildu", y ha acusado al PP de querer "dinamitar cualquier puente de entendimiento" con su formación. "Parece que se sienten más cómodos con otro tipo de socios; si ustedes piensan que nosotros estamos para recibir insultos y para prestar los votos, ya le digo yo que se equivocan", ha dicho Gavira a Moreno.

Ha defendido que su partido es el que pone sobre "la mesa" los problemas de los ciudadanos y las soluciones, lo que ha tenido su reflejo en las pasadas elecciones en Extremadura y Aragón, donde Vox ha crecido, y ha augurado que eso también se producirá en Castilla y León y en Andalucía. "Si usted cree que nosotros vamos a desaparecer, pierda la esperanza; antes se unen ustedes con los del PSOE", ha apuntado.

En cuanto a la situación de la sanidad, Manuel Gavira ha indicado que el Gobierno andaluz del PP va a "conseguir algo que no consiguieron ni los socialistas", que es "convertir la sanidad en la principal preocupación de todos los andaluces".