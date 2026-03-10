Abascal apunta a Moreno que gobierna "exclusivamente" gracias a Vox y opina que el PP "no sabe con quién quiere pactar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comparece ante los medios de comunicación en un acto de campaña electoral en Astorga (León). - EUROPA PRESS

ASTORGA (LEÓN)/SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha transmitido este martes al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que gobierna en Andalucía "exclusivamente" gracias a Vox, y ha censurado la actitud del PP, que "no sabe con quién quiere pactar".

Abascal ha contestado de este modo a las declaraciones efectuadas por Juanma Moreno en 'El Hormiguero', en las que se refirió a la posibilidad de pactar con un PSOE en el que no estuviera Pedro Sánchez, y en las que también expresó que Vox no sabe gestionar.

"El señor Juanma Moreno debería ser una persona agradecida, y los señores del Partido Popular de Andalucía especialmente, porque gobiernan en Andalucía exclusivamente gracias a la existencia de Vox", ha recalcado, y ha puntualizado que durante 40 años el PP fue "absolutamente incompetente para derrotar al socialismo más corrupto de España" en Andalucía.

En este contexto, ha alabado que tuviera que surgir Vox para que el PP lograra una mayoría. "Una mayoría que el PP aprovechó para gobernar; una mayoría que el PP ha despreciado y una mayoría que el PP de Juanma Moreno ha traicionado", ha añadido. Además, el líder de Vox ha agradecido que Moreno diga "a las claras" que quiere un pacto con el PSOE.

Al respecto, ha señalado que el PP tiene un problema "muy serio", y Vox no sabe a qué PP escuchar o con cuál negociar, tras manifestar diferentes posturas respecto a un mismos asuntos como en el caso de políticas verdes, políticas migratorias o pactos de género. "No sabe con quién quiere pactar, no sabe lo que quiere hacer", ha reiterado.

"Dice una cosa distinta sobre las políticas del agua en Murcia, en Levante y otra en Aragón; dice una cosa distinta sobre las políticas lingüísticas en Galicia, donde son prácticamente de carácter separatista, y otra distinta en Valencia, donde pacta con nosotros", ha insistido, y ha advertido que quizá tenga que resolver este aspecto en un congreso extraordinario para saber exactamente "cuál es el rumbo".

Santiago Abascal ha efectuado estas declaraciones en Astorga (León), en una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de los actos de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo día 15 en Castilla y León.

GAVIRA TAMBIÉN CENSURA LAS CRÍTICAS DE MORENO A VOX

También el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este martes algunas de las declaraciones de Juanma Moreno en dicha entrevista en 'El Hormiguero', de la que ha compartido un fragmento de unos dos minutos de duración desde su cuenta en la red social 'X' en el que se ve cómo el presidente del PP-A sugiere que con un PSOE que no estuviera liderado por Pedro Sánchez podría alcanzar pactos el PP.

Al hilo de estas declaraciones, el representante de Vox ha comentado que Moreno "Bonilla sigue buscando ese 'PSOE bueno' que solo existe en su imaginación", y ha añadido que "quizá por eso dedica más tiempo a criticar a Vox que a cambiar las políticas socialistas que llevaron a Andalucía a la ruina".