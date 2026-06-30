Moreno cierra el debate confiando en cerrar un acuerdo "cuanto antes, a ser posible dentro de 48 horas"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ocupa su escaño durante la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha cerrado este martes el debate de investidura confiando en que su formación alcance un acuerdo con Vox "cuanto antes, a ser posible dentro de 48 horas", esto es, hasta el jueves, cuando se llevará a cabo la segunda votación.

En su turno de cierre del debate de investidura que se ha desarrollado este lunes y martes en el Parlamento, Moreno ha manifestado que el objetivo de este trámite parlamentario es que "nos pongamos a trabajar cuanto antes", que es "lo que nos está pidiendo el pueblo andaluz". "Por tanto no hay tiempo que perder", según ha apuntado Moreno, quien ha aludido a la negociación abierta del PP-A con Vox para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la gobernabilidad de Andalucía.

Ha señalado que ese partido es el único que se ha mostrado dispuesto a dialogar con el PP-A para "comprometerse con el objetivo" de que Andalucía siga avanzando, de manera que le ha agradecido su "disposición y generosidad".

"Espero, deseo y quiero confiar en que podamos lo antes posible llegar a un acuerdo", ha señalado Juanma Moreno, quien ha añadido que confía en una "legislatura productiva, de entendimiento y en la que podamos conseguir que Andalucía siga liderando y siga normalizando ese espacio de liderazgo en el que no hemos consolidado en los últimos años".

Ante el hecho de que Vox haya anunciado su voto en contra a la investidura en la primera votación de este martes, Moreno ha indicado que, por tanto, "hay pocas expectativas o pocas sorpresas", no es como en "los partidos del Mundial donde nos llevamos sorpresas como la que se llevó ayer Alemania y la alegría que se Paraguay".

Ha indicado que sólo hay dos opciones "bloqueo" y repetición electoral o un acuerdo entre PP-A y Vox "que nos permita seguir manteniendo las ambiciones y las expectativas para no frenar a una Andalucía que no para de crecer y, también, de mejorar".