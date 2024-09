Moreno critica el "caos" y "fracaso" de la "política de migración" de Sánchez repartiendo personas "como paquetes"

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha criticado este martes el "caos" y el "fracaso" de la "política de migración" del Gobierno de Pedro Sánchez, tratando y repartiendo a las personas que llegan a España de forma irregular "como paquetes".

Así lo ha señalado el presidente andaluz en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha lamentado la "falta de política en materia de migración" que, en su opinión, se da con el Gobierno de Pedro Sánchez, y en esa línea ha advertido de que "no hay capacidad de garantizar las fronteras, como estamos viendo con Canarias y Ceuta colapsadas", o con los servicios sociales de Andalucía "al 120 por ciento de su capacidad".

En alusión a Pedro Sánchez, y al hilo de la llegada este pasado lunes de 85 migrantes que han sido trasladados al municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) procedentes de países subsaharianos, Juanma Moreno ha sostenido que "si cree en el Estado de las autonomías, lo mínimo que puede hacer es informar a la comunidad autónoma de la llegada de estos migrantes y, por supuesto, informar al Ayuntamiento, en este caso, a la alcaldesa", Ana Isabel Jiménez, de quien el presidente andaluz ha recordado que es socialista, y al respecto ha subrayado que "nos enteramos todos por la prensa" de la llegada de dichos migrantes.

Al hilo, Moreno ha criticado "este trato que se le da" por parte del Gobierno de Sánchez a estas personas "como si fueran paquetes, colocándolos en un lado, en otro, repartiendo sin ton ni son, sin orden ni concierto, sin una planificación ordenada".

"Esto es un disparate colosal que sólo va a servir, primero, para que estas personas que vienen huyendo, en este caso de Mali, de un conflicto bélico y de una situación calamitosa, estén precisamente estigmatizados; y segundo, esto da también alas a que otra parte de partidos políticos que quieren hacer grandes discursos con este asunto, también lo hagan", ha reflexionado Juanma Moreno, que ha reivindicado una "migración regular, que es la que necesitamos" tanto Andalucía en particular como España en general, según ha abundado, "para tener capacidad productiva y para mantener nuestros servicios públicos y sociales".

LLAMAMIENTO POR UNA MIGRACIÓN "REGULADA, ORGANIZADA Y CONTROLADA"

En esa línea, el presidente andaluz ha realizado un llamamiento a trabajar "para tener una migración regulada, organizada, controlada", y ha apostillado que "la otra" migración "no solamente tenemos que evitarla, sino que tenemos que luchar por que no entre, por que no suceda lo que está sucediendo", que se traduce en "un descontrol absoluto" en el que "no conocemos las cifras, no sabemos qué se está haciendo por parte del Estado", que pone a los migrantes "en un avión, los lleva a un lado, los quita, los saca", ha continuado relatando Juanma Moreno.

El dirigente andaluz ha sugerido a Sánchez que "convoque la Conferencia de Presidentes también" para abordar esta cuestión, y ha insistido en pedir que "trabajemos con una migración que tiene que ser ordenada" y "con una máxima transparencia".

"NO RECUERDO UN CAOS COMO EL QUE ESTAMOS VIVIENDO"

Moreno ha subrayado el "fracaso" que, en su opinión, caracteriza "la política de migración" de Sánchez, y al respecto ha comentado que aunque "es verdad que siempre hemos tenido oleadas de migrantes" en España, "no recuerdo un caos como el que estamos viviendo en el sur de España y en el Atlántico con Canarias", y al respecto ha advertido de que "las mafias han trasladado todo el eje de migración del Mediterráneo oriental al occidental, y hacia la parte atlántica de Canarias porque han visto un trágala, porque han visto una permeabilidad, porque han visto una incapacidad manifiesta por parte del Gobierno de Sánchez de controlar las fronteras de nuestro país", ha añadido.

Moreno se ha declarado "sorprendido de la falta de la más mínima lealtad institucional" por parte del Ejecutivo central "para informar a las autoridades locales y autonómicas al menos del traslado de esas personas", y ha puesto como ejemplo de planificación de política migratoria la que se lleva a cabo en Andalucía durante la campaña de recogida de la fresa y demás frutos rojos, con la que "todos los años vienen 20.000 marroquíes mayoritariamente a trabajar" a la comunidad autónoma "con contratos directos de origen", y que cuando terminan su labor regresan a su tierra.

"Eso que se hace en Andalucía, y se hace de manera regular, se puede hacer y aplicar a otras fórmulas también laborales, pero para todo eso hay que tener una política de Estado", ha argumentado Juanma Moreno, que ha subrayado que hay que tener "un control fronterizo y un control para organizar esa migración", desde la premisa de que "si saturamos los servicios públicos no vamos a poder atender a esas personas".

Moreno ha defendido que "todo lo que sea regular, organizar, planificar, impulsar y cooperar entre las administraciones en esta materia, que es una materia de Estado, bajo el liderazgo del Estado, funcionará", y "todo lo que sea chapuza, improvisación, salir el regate corto, a lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno de Sánchez, será un fracaso, como lo estamos viviendo en España", ha zanjado el presidente andaluz.