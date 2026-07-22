Moreno critica "vehemencia" de Montero "apoyando" a Zapatero y avisa del "nivel de deterioro institucional" del Gobierno

El presidente del PP-A, Juanma Moreno (c), junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo (i), a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido. A 22 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente del PP-A, Ju - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles la "vehemencia" de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "apoyando" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha alertado del "nivel de deterioro institucional" que tiene ahora mismo el Gobierno de España.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en Sevilla, Juanma Moreno ha manifestado que lo que está "sucediendo en el entorno de la cúpula del Partido Socialista y del presidente del Gobierno es tremendo" y "no existe ningún precedente de las cosas que estamos viendo", refiriéndose al caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido una "referencia" para su partido y que todavía no ha aportado la "información sobre de dónde han salido esas joyas millonarias que él tenía en una caja fuerte".

Sobre el rescate de Plus Ultra, ha señalado que es "curioso que desde las altas instancias del gobierno, a alguien le dicen que no se revise y que por tanto esa compañía que no estaba al corriente del pago de la seguridad social" recibe la ayuda.

Ha indicado que "es más curioso ver cómo la responsable de la Agencia Tributaria dimite y cuando va precisamente al senado a comparecer dice que no es entendible desde un punto de vista técnico" lo que ocurrió con la ayuda a Plus Ultra.

A su juicio, lo que está aconteciendo demuestra "el nivel de deterioro institucional que tiene ahora mismo el Gobierno de España" y el "nivel de catadura moral que tienen dirigentes que se suben a una tribuna a hablar a las personas que menos recursos tienen" para decirles que son los que velan por "el interés de las clases más desfavorecidas cuando tú por la puerta detrás te estás enriqueciendo a costa de pelotazos".

Ha criticado la "vehemencia" con la que tanto Montero como otros dirigentes del PSOE han salido para apoyar a Zapatero o para "poner la mano en el fuego" por los exsecretarios de Organización del partido José Luis Ábalos y Santos Cerdán, "y se han ido quemando uno tras otro".

"Como si esa actitud valiente disimulara o tapara las vergüenzas que estamos viviendo todos los días en los informativos y en los relatos judiciales. Es incompatible con la democracia esa actitud, es incompatible con un país como España, una potencia media y digna como es nuestro país, y es incompatible incluso con la historia del PSOE", ha dicho.

Asimismo, Juanma Moreno ha indicado que es "incompatible con que ese partido pueda seguir asumiendo las altas responsabilidades del Estado". Ha dicho que por eso, las próximas elecciones generales "van a ser muy importantes", porque la "calidad democrática de nuestro país se ha ido deteriorando y el prestigio, y se seguirá deteriorando mientras persista el señor Sánchez en mantenerse en el poder".

Ha manifestado que en la actual situación, el PP tiene "una responsabilidad histórica como partido", que es ganar las elecciones y "derrotar democráticamente a un partido político que no se merece tener esa alta responsabilidad del gobierno".