Moreno se describe como usuario de la sanidad pública y reivindica la continuidad de 12.000 profesionales de refuerzo

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que "soy usuario de la sanidad pública", una afirmación que ha hecho ante el guante que le ha lanzado la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, para que aclarara si lo era o no o si tenía seguro privado, una condición de la que es partícipe "cada vez que he tenido un problema", aunque ha precisado que "hasta hoy he tenido buena salud".

Moreno ha reivindicado la continuidad a partir del 1 de enero de 2023 de los 12.000 profesionales sanitarios que permanecían en el sistema público como refuerzo ante la pandemia de coronavirus, de los 20.000 que inicialmente se contrataron para ello.

El presidente de la Junta de Andalucía se ha preguntado "si no tiene mérito que sigan los 12.000 profesionales por qué no lo hacen el resto de comunidades", para apuntar entonces que "este Gobierno lo hace a pulmón" y reivindicar que "estamos reforzando el sistema público de salud", una afirmación que ha apuntalado con la idea de que la Junta de Andalucía "ha estabilizado a 67.000 profesionales, el 70% de la plantilla".

Moreno ha recurrido a la comparación con la gestión precedente para afirmar que "venimos de muchos recortes, retrasos, limitaciones", y subrayar entonces que la sanidad andaluza dispone hoy de 4.000 millones más que en 2018, y que el gasto por habitante ha crecido un 15%, hecho que sitúa a Andalucía por delante de otras comunidades como Cataluña o la Comunidad de Madrid, mientras que el gasto en concertar con la sanidad privada ha pasado de un 4% a un 3,8%.

"Nadie puede negar que se ha avanzado en sanidad pública", ha sostenido Moreno, quien de igual forma ha afirmado que "quedan cosas por hacer" aunque de fondo ha situado que su gobierno "creemos y queremos una sanidad pública de calidad poniendo esfuerzo y compromiso".

Sobre la estabilidad de la plantilla sanitaria el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que "no se hacen contratos de varios días como hasta el año 18" y afirmar entonces que "ha llegado con este Gobierno los contratos mínimos de seis meses" y colegir de ello que "Andalucía es una Comunidad acogedora" ya que "no tenemos el nivel de fuga de 2018" de los profesionales sanitarios, que ha concretado en el dato de que los residentes que permanecen en la sanidad andaluza una vez que concluyen su formación ha pasado de un 57% al 72%.

"Nos gastamos casi 6.000 millones de euros en personal en el SAS gracias al esfuerzo de los contribuyentes", ha afirmado Moreno, quien ha situado la demora media de la consulta en Atención Primaria en 3,5 días tras venir de los 5,87 días, mientras que ha apuntado que las consultas médicas han subido un 14%.

Teresa Rodríguez ha replicado a Moreno que "mantener en el sistema seis meses a 12.000 profesionales no van a hacer que mejore", mientras que le insistía en cuestionar al presidente de la Junta en que "quiero saber si es usuario", al tiempo que ha descrito el hecho de que la población "está dispuesta a pagar a empresas privadas" para recibir atención médica, mientras que ha considerado que "el deterioro del sistema viene desde 2008".

La portavoz de Adelante Andalucía ha sostenido que "el aumento de las derivaciones a la privada, no hay la misma garantía asistencial", para lo que ha esgrimido un estudio de la Universidad de Oxford de aumento de la mortalidad de los pacientes por cada punto que crece el desvío a la sanidad privada, mientras que se ha acordado de los contratos con el Grupo José Manuel Pascual Pascual para indicar que con el dinero invertido en este concierto sanitario se podrían contratar a 4.000 profesionales sanitaria para primaria y hospitales.

Rodríguez ha sostenido sobre la continuidad de los 12.000 profesionales sanitarios que "renovar no es reforzar", convencida de que "la situación es igual de mala", de manera que las condiciones ofrecidas a los sanitarios "no es Jauja, con contratos de uno a seis meses", para apuntar entonces que "antes entraban a trabajar y se convertían en plantilla, y ahora hablamos de contratos y no de plantillas estables", antes de apuntar que las citas para Atención Primaria son de siete días y que ahora el Gobierno andaluz se conforma con un objetivo de que las citas sean en 3,5 días.