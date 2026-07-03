Moreno espera una legislatura "estable y cordial" con Vox pero admite "no estar contento" por no gobernar en solitario

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i), junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), atiende a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para A - María José López - Europa Press

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que espera una legislatura "estable y cordial" con Vox, partido con el que ha alcanzado un 'Acuerdo de gobierno y estabilidad', pero ha admitido "no estar contento" por no poder gobernar en "solitario".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así un día después de haber sido investido presidente de la Junta por el Pleno del Parlamento, con los votos de PP-A y Vox, formación con la que ha llegado a un 'Acuerdo de gobierno y estabilidad para Andalucía'.

Juanma Moreno ha confiado en que sea una legislatura "estable, que dure los cuatro años que corresponde; que sea fructífera" para acometer las reformas que son necesarias en Andalucía, y que sea cordial entre los dos partidos del gobierno.

"Al final, gobernar es muy difícil, tiene uno muchos sinsabores y hay muchas incertidumbres a las que enfrentarse", según ha apuntado Juanma Moreno, para quien, por ello, se requiere que haya "un ambiente de cordialidad y de positividad" en el gobierno.

Juanma Moreno ha admitido que él no está "contento por una razón", porque su objetivo era gobernar en solitario tras el resultado de las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A obtuvo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta.

No obstante, ha manifestado que si no llega a cerrar un acuerdo con Vox, Andalucía hubiera estado abocada a nuevas elecciones el 25 de octubre, lo que hubiera supuesto estar sin gobierno más de medio año. "Y yo he pensado que el interés general estaba por encima de mi interés, y no sé si me he equivocado o no, pero he pensado que el interés general de los andaluces es que hubiera estabilidad y gobierno por encima de mi interés particular", ha expuesto.

De hecho, ha reconocido que pensó en la opción de convocar nuevas elecciones para que, de alguna manera, su "interés particular", su "vanidad" y sus "principios" quedarán a salvo, pero era más importante el "interés general" de los casi nueve millones de andaluces.

Juanma Moreno ha puesto en valor las 150 medidas que se recogen en el documento del acuerdo con Vox, que han sido "muy negociadas", y ha expresado que tiene "una visión de la política de concordia y de buscar siempre puntos de encuentro".

"Yo soy presidente y soy el que marca un poco el ritmo del gobierno y yo no voy a cambiar", ha indicado, quien ha indicado que no es el primer presidente de la Junta que llega a pactos de gobierno con otra formación, algo que ya hicieron anteriormente los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Yo sé negociar, sé dialogar y, por tanto, a lo que aspiro es que en este gobierno podamos llegar a hacer lo que hemos sido hasta ahora, un gobierno donde la mayoría de los ciudadanos se sientan representados y la mayoría de sus intereses sean defendidos".