Moreno incide en que "desmantelar OCON-Sur fue un gran error" frente al narcotráfico que están "pagando los andaluces"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una foto de archivo en Ceuta. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha incidido este domingo en señalar que "desmantelar" la unidad contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar OCON-Sur, que se creó en el año 2018, "fue un gran error" que, según ha añadido, están "pagando los andaluces con la expansión del narcotráfico" por la comunidad autónoma.

En un mensaje en su cuenta en la red social 'X' recogido por Europa Press, el presidente de la Junta ha reaccionado así a unas declaraciones emitidas este domingo por Canal Sur Televisión del general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras, que fue comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, correspondiente a Andalucía, Ceuta y Melilla, quien ha señalado que fue "un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico" el "desmantelamiento total" de dicha unidad por parte del Ministerio del Interior.

"Desmantelar OCON-Sur fue un gran error. Lo dicen los especialistas y lo estamos pagando los andaluces con la expansión del narcotráfico por nuestro territorio", ha comentado Juanma Moreno haciéndose eco de dichas declaraciones del general Manuel Contreras, actualmente en la reserva.

Además, el presidente de la Junta ha aseverado que "el Gobierno de la Nación debe reforzar los medios sin más dilación para evitar que esta lacra se cronifique".

El propio Juanma Moreno remitió hace unos días una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que le trasladaba su "preocupación" ante el hecho de que Andalucía se haya convertido "en base de operaciones" de diferentes clanes y redes de la droga, al tiempo que ha reclamado que el Ejecutivo central recupere dicha unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur).