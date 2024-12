Moreno percibe una "mejoría leve" en la atención primaria y prevé seguir rebajando el plazo de las citas durante 2025

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que percibe una "mejoría leve" en la situación de la atención primaria de la sanidad pública y prevé que se siga rebajando el plazo de las citas durante 2025.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Moreno ha manifestado que en la sanidad pública hay dos problemas que se tienen que "combatir": Por un lado, la atención primaria, donde se ha hecho una "reforma para desbloquear aún más las agendas, hacerlas más flexibles y un compromiso para que en 72 horas podamos darle atención al paciente" y, por otro lado, las lista de espera quirúrgicas, que se están afrontando con "un autoconcierto, facilitando que los propios profesionales puedan operar fines de semana, y también con los conciertos exteriores".

Se ha mostrado seguro de que el plazo de las citas se va "a rebajar en el 2025 con la apertura de nuevas instalaciones sanitarias".

"Ya ha habido mejoría y de hecho lo hemos notado en los sondeos de valoración que hacemos a los usuarios", ha indicado el presidente, señalando que se trata de una "mejoría, todavía leve" que arroja que "vamos por el buen camino y que vamos a resolver en gran medida ese problema".

No obstante, el presidente ha insistido en el problema que existe en toda España sobre la falta de médicos, con lo que es fundamental que el Gobierno central permita un aumento de las plaza de médicos internos residentes (MIR).

El presidente ha defendido que en la sanidad pública hay hoy más empleo que nunca y más "estabilización que nunca", de manera que el 95 por ciento de los profesionales, en el año 2025, va "a estar estabilizado".

CONTRATOS DE EMERGENCIA

Sobre la denuncia del PSOE-A en relación con los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la pregunta de si pone la "mano en el fugo" por los gerentes imputados, ha indicado que "no se trata de poner la mano en el fuego, sino que aquí de lo que se trata es de esclarecer los hechos" y ha querido dejar claro que no tiene "ningún miedo" sobre este asunto. "Cuando te falta un material sanitario y se tienen que hacer operaciones, tú no puedes hacer esperar, y entonces tienes que hacer contratos de urgencia, y los contratos de urgencia se utilizan en todos los sistemas públicos sanitarios", ha expuesto.

Ha indicado que el PSOE-A ha decidido llevar ese asunto a los tribunales "ante una situación difícil en términos electorales y complicada en términos de arraigo social en nuestra tierra".

"Ha decidido llevarlo por la vía penal, buscando más el titular grueso", ha señalado Moreno, quien ha apuntado que confía plenamente en que la justicia aclarará el asunto, actuando con "ecuanimidad, y decidirá si hay algún problema o ha habido algún tipo de irregularidad".

Para el presidente, quizá pueda haber algún "reproche administrativo", pero lo tendría que haber "en el conjunto del sistema a lo largo de todos los años, puesto que también lo practicaban (contratos de emergencia) el PSOE-A (cuando estaba en la Junta) y en el conjunto del propio sistema en España".