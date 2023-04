Moreno pide que el Gobierno "se ponga las pilas" en la inspección laboral en hostelería sin "criminalizar" a empresarios

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía, a raíz de una pregunta de Adelante Andalucía sobre la calidad del empleo en la hostelería y la supervisión de sus condiciones, "un esfuerzo al Gobierno de Sánchez, que se pongan las pilas donde vea ilegalidades" tras recordar que la Inspección de Trabajo es una competencia estatal.

La pregunta a Moreno de Adelante Andalucía partía de su afirmación de los resultados de la Semana Santa, acerca de que Andalucía ha tenido un millón de visitantes y la facturación del sector ha sido de 400 millones, del que ha recordado que es la mejor cifra de la seria histórica, para cuestionarle por la calidad del empleo en la hostelería.

El presidente andaluz ha defendido que su gobierno "donde haya explotación la va a denunciar y perseguir", mientras que ha reivindicado que 3.500 trabajadores se han formado en las diferentes escuelas de hostelería impulsadas por la Junta de Andalucía, mientras que ha recordado que los trabajadores fijos-discontinuos en este sector cobran un 29,5% cobran menos, antes de abogar por que haya "mucha transparencia, inspección" y de "crear valor para romper la estacionalidad del turismo", para que las estancias "sean de 12 meses, no de cuatro".

Tras señalar que la apuesta del Gobierno andaluz es "un turismo de calidad, de alto valor añadido", ha reivindicado su condición de "uno de los grandes motores" de la economía andaluza al ser un 14% PIB y contar con 400.000 trabajadores.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lanzado diferentes propuesta en su pregunta a Moreno sobre el empleo hostelero, entre las que ha incluido crear "un sello de calidad que certifique establecimientos con condiciones dignas", a lo que ha sumado el aumento de las plazas públicas de Formación Profesional de la rama de hostelería, y un plan de inspección laboral en la hostelería.

García, quien ha planteado a Moreno que "no se puede gobernar para todo el mundo" y le ha reprochado que su elección sea "los que se están forrando con el trabajo de otros", le ha recriminado que "no se ha acordado jamás del 50% de andaluces que no se pueden ir ni un día de vacaciones", reproche al que ha añadido que "no se ha preocupado cómo se reparte ese beneficio".

El portavoz de Adelante Andalucía ha indicado que el sector de la hostelería padece un 36% de temporalidad, el doble que el resto entre sectores, que un 40% de sus trabajadores lo son sin la jornada completa, para precisar que "sabemos que sí es completa pero es sin contrato", además de que han bajado un 15% los salarios, antes de recordar la propuesta que hizo la patronal de la hostelería de Cádiz (Horeca) para traer trabajadores de Marruecos.

Después de ironizar si para esos trabajadores procedentes de Marruecos "ibamos a ver campamentos de la hostelería como en la fresa de Huelva", ha defendido que en la hostelería "si se generan beneficios se lo tienen que apropiar" los trabajadores.