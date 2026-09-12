Moreno pide al Gobierno reforzar medios contra el narcotráfico en Andalucía tras advertir la Fiscalía de más violencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en el acto de apertura. A 11 de septiembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado al Gobierno de España a aportar una respuesta "contundente e inmediata" hacia el narcotráfico en Andalucía tras advertir la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de 2025 de la "cada vez más visible" violencia de los narcotraficantes en la comunidad.

Así, en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, Moreno se ha referido a esta advertencia por parte del Ministerio Público y se ha preguntado: "¿Cuándo va a reforzar los medios el Gobierno de la Nación?".

"La situación es de máxima gravedad y es necesaria una respuesta contundente e inmediata", ha concluido en esta comunicación.

En contexto, tal y como publicaba esta agencia, el Ministerio Público subrayaba, además, que las características geográficas y sociales de Andalucía siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y, a juicio de la Fiscalía, se trata "probablemente", del territorio donde el problema sea "más visible", atendiendo a la "exhibición" de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga.