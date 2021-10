Moreno rechaza la Andalucía "catastrófica" de Unidas Podemos y asegura que su Gobierno "ni mucho menos está cansado"

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha rechazado este miércoles esa Andalucía "catastrófica" que Unidas Podemos ha pretendido dibujar durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebra en el Parlamento y ha reivindicado que está gobernando para la "mayoría" y no para una minoría y que se está acometiendo un "cambio tranquilo" en esta comunidad. Ha apuntado que su Gobierno "ni mucho menos está cansado".

En su turno de réplica a la intervención de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, en el Debate de la Comunidad, Moreno ha expresado que, a pesar de las diferencias importantes desde el punto de vista ideológico e incluso sobre el modelo de sociedad, quiere reconocer que el estilo parlamentario de la citada portavoz "ayuda a la vida pública" porque es moderado, sensato y sereno, explicando sus argumentos y haciendo una crítica a la acción del gobierno, siempre con "corrección".

Entrando en la intervención de Nieto, Moreno ha considerado que no hace un análisis acertado cuando habla de que sólo una "minoría" se está beneficiando de las medidas de su Gobierno o que él no está "en la realidad" de esta comunidad. "Vivo en el día a día, en la calle, me reúno y discuto con personas de muchos rincones", ha apuntado el presidente, quien ha querido dejar claro que él quiere conocer cada día la realidad de esta comunidad, lo que le ha llevado a ser el presidente que más veces ha visitado todas las provincias andaluzas.

Ha lamentado que Nieto hable de una Andalucía "catastrófica" en la que "todo va mal", sin reconocer que en estos casi tres años "algunas cosas habremos hecho bien".

El presidente ha defendido que en esta tierra se está llevando a cabo un "cambio tranquilo", de manera "razonada y consensuada" y ha garantizado que su Gobierno ni mucho menos está "cansado", pese a los 20 meses de pandemia que han paralizado algunas de las grandes reformas que se querían llevar a cabo.

Sobre la situación de la sanidad, ha señalado que no puede compartir con Nieto que la sanidad andaluza "está peor que antes". Ha dicho que no puede estar peor que antes cuando hay más trabajadores sanitarios que antes y cuando se han hecho más hospitales y centros de salud.