Moreno reivindica la vigencia del legado de Blas Infante: "Apelaba a personas de ideas opuestas a unirse por Andalucía"

1101997.1.260.149.20260706112716 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante. A 6 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Parlamento de Andalucía ha acogido este lunes - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes la vigencia del legado de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, que "apelaba a personas de ideas opuestas a unirse por Andalucía".

En su discurso en el acto conmemorativo del nacimiento de Blas Infante, en la sede del Parlamento, Moreno ha indicado que el Padre de la Patria andaluza "alentaba la convivencia de las ideas, esas ideas que estaban siempre al servicio de nuestra tierra" y eso es exactamente "lo que representa" la Cámara autonómica, el gobierno nacido de él y lo que refleja la realidad social de nuestra tierra.

"Este Parlamento define algo que me parece fundamental y maravilloso al mismo tiempo, define diversidad y pluralidad, que era lo que el propio Blas Infante defendía, estar con la pluralidad y la diversidad es defender a aquellos que no piensan como tú; esa es la esencia de cualquier parlamento democrático en el mundo", ha indicado.

Según Moreno, Infante destacaba la "concordia y el diálogo como valores éticos y apelaba a las personas de ideas más opuestas precisamente a unirse en el ideal de Andalucía".

Para Moreno, "hoy compartimos también con Blas Infante el sueño de prosperidad, de desarrollo de nuestra tierra y el rechazo al odio frente al entendimiento y al afán integrador y regenerador que es lo que piden los ciudadanos".

"Y nos enseñó también que no hay que tener miedo de quienes piensan de otro modo sino de quienes no piensan; esos son los peligrosos, porque si no piensas, no amas, ni sientes, ni comprendes, ni puedes defender nada", ha dicho Juanma Moreno.

A su juicio, los principios y valores de Blas Infante siguen vigentes, "inspirándonos para actuar correctamente en estos tiempos que eran diferentes a los suyos, pero que siguen exigiendo valor, compromiso y unidad".

Juanma Moreno ha señalado que hoy, casi 90 años después del "vil asesinato de Blas Infante, por ser demasiado humano para una época de odio, tenemos que seguir mejorando Andalucía, manteniendo esa vía andaluza que habla de serenidad, concordia y entendimiento". "Si no somos capaces de entendernos, si no somos capaces de tolerarnos y de trabajar juntos de buena fe, ¿qué hacemos hablando de quien dio la vida por ello?", ha planteado el presidente.

Juanma Moreno ha pedido a todos los partidos una "reflexión que debe ser serena y sincera sobre qué estamos dispuestos a hacer por Andalucía y el compromiso que vamos a tener para hacerlo".

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha manifestado que "hoy más que nunca, nuestro andalucismo es plenamente constitucional: Defendemos una Andalucía fuerte e igual a las demás autonomías dentro de una España unida, diversa y solidaria".

"Defendamos ese sentir andaluz para todos y sin complejos, que busca la convivencia, el diálogo y la estabilidad tan necesarios en estos tiempos que vivimos", ha indicado Aguirre, quien ha señalado que, "con el peso de ser una de las comunidades más pobladas del país, no debemos permitir privilegios de unos territorios sobre otros ni agravios comparativos". Ha pedido defender siempre la igualdad entre todos los españoles.

Ha manifestado que las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo dejaron "un mensaje rotundo: de la Cámara andaluza debe surgir una unión de todas las diputadas y diputados que antepongan el interés de nuestra tierra ante cualquier interés particular de cada uno de nosotros".