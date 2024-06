Moreno reprocha a Adelante Andalucía que salga "en defensa" de Pedro Sánchez y su discurso de "bronca al turismo"

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este miércoles al portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, que haya salido "en defensa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre la situación general de la comunidad y le ha afeado su discurso de "bronca que intenta acorralar al turismo".

"Me ha sorprendido que al subir a la tribuna lo primero que hace es atacarme y cuestionar mi discurso porque me he metido con Pedro Sánchez, que ya tiene aquí muchísimos portavoces ", ha iniciado su réplica Moreno, que ha preguntado a García "dónde está su andalucismo" cuando "me reprocha que pida a Sánchez que deje de maltratar a Andalucía y tengamos igualdad entre todas las comunidades" en vez de "salir en defensa" de nuestra tierra.

A juicio del Ejecutivo andaluz, este tono del discurso de Adelante evidencia una "afinidad" con el PSOE, "que con poco mérito que usted haga defendiendo a Sánchez le ficha mañana por la mañana". "La casa común de la izquierda le espera, señor García", ha subrayado.

Moreno también ha reprochado a García que dibuje una Andalucía "muy alejada de la realidad" y ha censurado especialmente su discurso "en el que dice que no habla de turismofobia, pero se parece muchísimo". "No sé si es una moda o un nuevo criterio ideológico de bronca al turismo, de descalificación permanente de una actividad económica que es sumamente importante para los intereses de decenas de familias", ha subrayado.

"SI NO ES TURISMOFOBIA SE PARECE MUCHÍSIMO"

En su opinión, el discurso "intervencionista y doctrinario" de Adelante en esta materia le lleva a cuestionar el municipalismo "cuando los alcaldes no hacen lo que les gusta" para regular los pisos turísticos y plantear el cobro de un impuesto a "3,4 millones de andaluces" que quieran hacer turismo en la comunidad.

También ha afeado a Adelante que dibuje en Andalucía un "panorama aterrador de venta de la sanidad y la educación pública", pero le ha advertido de que ese "discurso antiguo ya no cuela" en Andalucía como hace unos años porque "ahora hay otra sociología".

En su turno de cierre, Moreno ha insistido con la "querencia" de Adelante Andalucía por el PSOE-A y ha advertido a García de que "si algún día le falta un voto a estos señores estará usted el primero de la fila" para prestarlo.