Moreno reprocha a Vox su política de "protesta", superior a la del PSOE-A, sin tener ninguna "experiencia de gobierno"

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reprochado este miércoles a Vox su política permanente de "protesta" sobre la gestión de su Ejecutivo y el discurso de la "destrucción", superando incluso al PSOE-A, cuando no tiene ninguna "experiencia de gobierno" en esta comunidad ni sabe lo que es diseñar un presupuesto.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su turno de réplica al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, durante el Debate sobre el estado de la comunidad que se celebra este miércoles y jueves en la Cámara autonómica.

Ha afeado a Gavira sus críticas a la gestión de su Ejecutivo, cuando Vox "no tiene experiencia" de gestión alguna ni tiene "opciones de gobierno" en Andalucía.

"¿Usted cree que los presidentes o los gobiernos tienen varitas mágicas, señor Gavira?, ¿sabe lo que son los presupuestos o las limitaciones presupuestarias?. No, no lo sabe, porque no ha gobernado nunca", ha dicho el presidente.

Moreno ha señalado que, sin duda, las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero "las varitas mágicas" de Vox no "van a llevar a la felicidad al conjunto de los ciudadanos, sino que le va a llevar a la frustración o a la melancolía, porque al final es faltar a la verdad".

Ha manifestado que Vox promete cosas que sabe que "no son realizables", sobre todo, porque no tiene experiencia de gobierno.

Ha criticado la "política protesta" de Vox de que "todo está mal" y ha dicho que Gavira ha "superado ampliamente" al presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, en el panorama que ha dibujado sobre la situación de Andalucía: "La más pobre, la peor; solo le falta decir, la más fea y la más ruinosa".

Moreno ha dicho a Gavira no se trata aquí "de denostarlo todo, de tirarlo todo abajo y de hablar mal siempre de Andalucía" y le ha pedido que, aunque no sea andalucista, como andaluz, defienda a esta tierra. Ha trasladado a Gavira que no va a conseguir ensanchar la base social de Vox intentado "desgastar" al Gobierno andaluz.

De otro lado, Juanma Moreno ha trasladado su "profundo malestar" tras habe escuchado a Gavira la frase "la mierda del norte de África".

"¿Usted se está refiriendo a personas?", ha preguntado Juanma Moreno a Gavira, apuntando que "hay una diferencia entre la ideología y la humanidad, y la humanidad está por encima de la ideología".

Ha considerado que apreciaciones como la de Gavira "sobran" en el Parlamento andaluz. "Me molesta ese tipo de apreciaciones. Probablemente genere un titular o una atención mediática que necesita, pero, desde luego, a mí, personalmente, no me ha gustado en absoluto y me parece que empobrece a este Parlamento y a la propia vida pública", ha dicho el presidente sobre la frase de Gavira.

Tras estas manifestaciones de Moreno, Gavira ha indicado, en su turno de dúplica, que se refería a que "nos tenemos que comer la mierda de los productos que vienen del norte de África", ya que cada vez hay más requisito para los productores andaluces y españoles.

"¿Tanto le saco de quicio a usted, señor Moreno?", ha preguntado Gavira.

"Yo no le tengo a usted ninguna inquina, absolutamente ninguna inquina, sino que, probablemente, usted tenga un problema a la hora de explicar sus ideas, cuando creo que el conjunto de la Cámara hemos entendido lo que hemos entendido", le ha espetado Juanma Moreno. "Creo que quizás deba explicarse con un poquito más de detalle, para que no le malinterpretemos", ha trasladado el presidente a Gavira.